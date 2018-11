Giorgia | «In Pop Heart ecco il mio Cuore | le cover dei miei idoli»

Giorgia : «Ecco il mio Cuore pop» : 'Tirando le somme mi sono resa conto del mio Cuore profondamente pop, legato al mio percorso musicale che è nato cantando le cover'. Giorgia, se pensa alla musica, di cuori ne ha parecchi, pronti a ...

Il 16 novembre Giorgia arriva con l’album “Pop heart” e ad aprile 2019 va in tour : Milano. “La musica è sofferenza ma costruttiva e di aiuto ed è più di conforto quando affronta il bello”. È

Svelata l’intera tracklist di “POP HEART” - il nuovo album di Giorgia : Svelata l’intera tracklist di “POP HEART” – il nuovo album di Giorgia, in uscita venerdì 16 novembre 2018 per Microphonica srl / Sony Music – disponibile da oggi in pre-order e pre-save. La tracklist di “POP HEART” è composta da grandi successi sia nazionali che internazionali, che hanno scaldato il cuore di numerose generazioni. Quindici brani indimenticabili, selezionati direttamente dall’artista tra le canzoni che più ha amato nella sua vita. ...

Elisa e Giorgia in Gli ostacoli del cuore nell’album Pop Heart : tutti i dettagli sulla nuova collaborazione : “Pop Heart” è il nuovo album di Giorgia che uscirà il 16 novembre su tutte le piattaforme streaming e digitali e nei punti vendita. Si tratta di un album di cover di brani altrui che l’artista ha voluto reinterpretare, e sta svelando da un po’ di tempo le tracce contenute nel disco. Il primo singolo estratto da “Pop Heart” è stato Le tasche piene di sassi del collega Jovanotti, in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e su ...

Giorgia ritorna con “Pop Heart” per reinterpretare alcune tra le canzoni che più ha amato nella sua vita : La grande voce italiana sta per tornare: Giorgia annuncia il nuovo, attesissimo album “Pop Heart”, in uscita venerdì 16 novembre 2018 per Microphonica srl / Sony Music. “Pop Heart” è il disco del cuore di Giorgia, che sceglie di reinterpretare alcune tra le canzoni che più ha amato nella sua vita. L’artista inizia la sua carriera proprio cantando live i brani di altri celebri interpreti e oggi decide di raccogliere le cover in un album. Un ...