Germani | serata da incubo L' Europa è appesa a un filo

A Hildesheim - in Germani a - come una serata in Oltrepò Pavese : Hildesheim ( Germania ) – In occasione della diciottesima settimana della lingua italiana nel mondo, l’autore, regista e attore Davide Ferrari, con

Bibione - 17enne stuprata sulla spiaggia dopo una serata in discoteca : il violentatore trovato in Germania : Una diciassettenne tedesca è stata violentata sulla spiaggia di Bibione al termine di una serata in discoteca. Il violentatore, un ventenne tedesco, subito dopo lo stupro è scappato, lasciando la ragazza nuda e incoscente sulla sabbia, ed è immediatamente tornato in Germania. I carabinieri sono risaliti all'identità del ragazzo in meno di 24 ore.Continua a leggere