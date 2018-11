Geox e Dragon corrono insieme in Formula E

gqitalia

(Di giovedì 15 novembre 2018) “La nostra è un’alleanza strategica e pluriennale, nella qualeporta tutto il suo know-how al servizio del team, ha spiegato Mario Moretti Polegato, presidente e fondatore di, “Tuttavia, la nostra non è una partnership come le altre, poiché la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente sono valori di importanza fondamentale per, è stato del tutto naturale per noi avvicinarci al mondo dellaE, la quale può essere considerata il futuro delle corse automobilistiche, in quanto unisce grandi competizioni, tecnologie d’avanguardia e un approccio sostenibile globale”. Così è stata annunciata a Milano la scelta dei due brand di correreinE per i prossimi tre anni, con la nuova automobile e il nuovo team. Ai piloti e alla scuderia di Los Angeles, fondata da Jay Penske nel 2007,fornirà calzature ...