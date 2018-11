Gears POP! si mostra nel primo video gameplay

eurogamer

(Di giovedì 15 novembre 2018) Microsoft e The Coalition hanno sorpreso i fan diof War all'E3 2018 quando hanno annunciato, un nuovo gioco mobile ambientato nell'universo della celebre serie.Avanziamo rapidamente fino ad oggi e ora abbiamo la possibilità di ammirare ilfilmato die la spiegazione di comefunzionerà. Come segnala Dualshockers, il gioco è basato sul PvP e ogni partita si svolge nel corso di tre minuti. Ciò che distingue questo gioco dagli altri titoli simili nello spazio mobile, secondo il lead producer del gioco, è chetiene ben in considerazione le coperture e utilizza le grandi armi e gli esplosivi che si vedono nei giochi principali di, con molti dei personaggi che abbiamo già conosciuto.Read more…