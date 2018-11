ilfattoquotidiano

Foggia, pregiudicato vicino al clan Moretti ucciso in una stazione di servizio

(Di giovedì 15 novembre 2018) Era davanti ai videogiochi in unadisulla tangenziale di. Fuori c’era chi si riforniva alla pompa di benzina, dentro nessun avventore al bancone. Alle 15.45 in punto sono arrivati due killer, incappucciati, e hanno aperto il fuoco alle spalle di Rodolfo Bruno,considerato appartenente al. Lo hanno ammazzato con diversi colpi di fucile calibro 12 e con una pistola calibro 9×21. Poi i sicari sono fuggiti a bordo di un’auto. Bruno, 39 anni, era libero da circa un anno. L’ultimo suo arresto risale ad ottobre 2016 per un tentativo di estorsione ai danni dei titolari di un autoparco. L’uomo,allo storicodella Societàna in lotta da anni con i Sinesi-Francavilla per il controllo del territorio, in quell’occasione assieme alle persone che lo accompagnavano malmenò la vittima sotto gli occhi della ...