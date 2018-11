Flavio Briatore Lo scontro con Salvini | Perché non abbassate il costo

Flavio Briatore - l'affare che fa finire un'epoca : a chi vende il Billionaire - cosa farà ora : Flavio Briatore cerca un alleato per il Billionaire senza escludere la possibilità di cedere tutto il gruppo. Così, dopo la prima operazione con il fondo di Singapore Bay Capital nel 2013, l' ...

Morto Gilberto Benetton - il ricordo straziante di Flavio Briatore : “Vittima di sciacallaggio dopo il crollo del Ponte Morandi” : Gilberto Benetton è Morto. Gravemente malato da tempo, 77 anni, Benetton era stato ricoverato alcuni giorni fa a Treviso per una polmonite, e le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate. Con i fratelli Luciano, Giuliana e Carlo, aveva fondato il Gruppo Benetton nel 1965. Il 10 luglio scorso era Morto il più giovane dei quattro fratelli, Carlo, all’età di 74 anni. Negli ultimi due mesi, aveva subito due pesantissimi colpi. Prima la ...

Elisabetta Gregoraci a Domenica In. Le parole su Flavio Briatore e le ‘donne’ : Elisabetta Gregoraci ospite di Mara Venier a Domenica In parla della sua vita, della carriera e di Flavio Briatore, ex marito e padre del figlio Nathan Falco, otto anni. Nella chiacchierata con zia Mara, Elisabetta ha parlato degli inizi, quando da giovanissima ha lasciato Soverato in Calabria per Roma, dove inseguiva il sogno di fare la conduttrice televisiva. Immancabile il capitolo dedicato alla mamma, morta di tumore qualche tempo fa: qui ...

Elisabetta Gregoraci a Domenica In : “Forse Flavio Briatore si è reso conto di quello che ha perso. Io gli ho voluto davvero bene” : Ospite di Domenica In, Elisabetta Gregoraci si racconta a Mara Venier e parla della fine della sua storia d’amore con Flavio Briatore, l’uomo a cui è stata legata per 12 anni e dal quale ha avuto un figlio, Nathan Falco. “Forse sono stata più vicina io a lui nei momenti difficili che lui a me. La cosa lo ha sorpreso. Per me è sembrato molto naturale sostenere il mio uomo. Così dovrebbe essere”, ha detto la Gregoraci. ...

Elisabetta Gregoraci a Domenica In : non è finita con Flavio Briatore? : Domenica In: c’è ancora qualcosa tra Elisabetta Gregoraci e Briatore? Nella sesta puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato Elisabetta Gregoraci che si è raccontata per la prima volta dopo la fine della sua storia d’amore con Flavio Briatore. La showgirl calabrese ha fatto importanti rivelazioni sulla sua vita privata con Briatore. Ci sono stati numerosi momenti di imbarazzo con la Gregoraci che non è riuscita a sbottonarsi ...

Taylor Mega e Sfera Ebbasta : bacio tra l'ex di Flavio Briatore e il rapper (Foto) : Taylor Mega è una social influencer di 24 anni che, recentemente, ha fatto parlare di sé per la breve storia d'amore con l'imprenditore Flavio Briatore. Come dichiarato dalla bionda social influencer, la loro relazione è durata diversi mesi dopo un primo approccio avvenuto su Instagram con un messaggio privato. Nell'intervista rilasciata a Chi, inoltre, Taylor Mega parlò di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore, con le seguenti ...

Sfera Ebbasta e Taylor Mega fidanzati? La presunta ex di Flavio Briatore e il rapper beccati nella notte tra baci e coccole da Diva e Donna.

Il clan Renzi sulla Croisette. Con Agnese e Lucio Presta - mentre Flavio Briatore attracca lo yacht : La Dolce Vita di Matteo Renzi. Arrivato ieri sera a Cannes per presentare il suo "Florence", il docufilm su Firenze nel quale veste i panni del conduttore, l'ex premier era uno dei pochissimi politici presenti alla Croisette, al solito piena di star e volti noti del mondo dello spettacolo. E nel racconto della serata fatto dal Corriere della Sera, il "senatore semplice di Scandicci", come ama definirsi lui, sembra quasi il protagonista del ...