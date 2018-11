Flat tax | per gli autonomi in arrivo uno sconto fino al 52% rispetto ai dipendenti

Con la Flat tax risparmi da 2 miliardi per le partite Iva individuali : Secondo uno studio del consiglio nazionale dei commercialisti, nel 2019 i risparmi ammonteranno a 331 milioni, per poi...

Flat tax Partite Iva 2019 : chi resta escluso dal nuovo regime : La Flat Tax Partite Iva 2019 fino a 65 mila euro scalda i motori e i liberi professionisti si preparano ad aderire al nuovo regime. In accordo con quanto previsto dalla Legge di bilancio 2019 e dal Decreto fiscale collegato, è imminente l’avvio del nuovo regime forferario 2019 con Flat tax al 15 per cento per i contribuenti che generano un volume d’affari fino a 65 mila euro. Senza contare poi che per gli under 35 e per gli over 55 è prevista ...

Nuove partite Iva - corsa alla Flat tax : il 39% sceglie il fisco leggero : Nel terzo trimestre 2018 sono oltre 37mila 500 i contribuenti che hanno aperto un partita Iva aderendo direttamente al regime forfetario. In calo del 2,4% il numero complessivo delle Nuove posizioni Iva...

Francesco Boccia (PD) : diamo alla scuola i soldi della Flat tax : Tutte le risorse della legge di Bilancio recuperate facendo fare altri debiti agli italiani, invece di metterle su una flat tax pasticciata, concentriamole tutte sulla scuola. Investiamo sui nostri ragazzi, sugli insegnanti e sul personale scolastico; apriamo un conto per la vita che accompagni ogni ragazzo dal primo giorno di scuola primaria fino alla maturità. Con scuole aperte tutto il giorno e in tutta Italia. Un conto sempre aperto che ...

[L'analisi] Ecco chi sono le partite Iva privilegiate che avranno la Flat tax : Nelle promesse elettorali della Lega la flat tax si sarebbe dovuta applicare a tutti gli italiani. La mancanza di risorse ha però costretto il governo del Cambiamento ad archiviare l'idea e a ...

Flat tax ripetizioni 2019 : come funziona - novità in Legge di bilancio : La novità era trapelata nei giorni scorsi con la messa in circolazione della bozza di Legge di bilancio 2019: una Flat tax ripetizioni 2019, cioè un’aliquota al 15 per cento per gli insegnanti che danno ripetizioni e lezioni private. “A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta ...

Flat tax lezioni private : ecco come funziona - news 4/11 : Ultime notizie 4/11 – Una delle novità più interessanti contenute all’interno della Legge di Bilancio 2019 è sicuramente la Flat tax relativa ai compensi degli insegnanti per le ripetizioni. Questa imposta, pari al 15%, è valida solo per i docenti di ruolo. Ma come funziona di fatto questa tassa? Proviamo a spiegarlo. Flat tax sulle lezioni private: ecco cos’è e come funziona il nuovo regime fiscale per i docenti che effettuano ...

Manovra - con la Flat tax a rimetterci saranno i dipendenti : La nuova flat tax favorirebbe così tanto i lavoratori autonomi rispetto ai dipendenti? È il quesito su cui " Stasera Italia " ha provato a fare maggiore chiarezza analizzando nello specifico la ...

Massimo Bitonci - pressione tributaria in calo : 'Gli sconti fiscali ci sono e tra 5 anni Flat tax a tutti' : Onorevole Bitonci, lei che è sottosegretario all'Economia, ci spieghi: d'accordo che non ci sono i soldi per fare la flat tax per tutti, ma qui non avete tagliato le imposte di mezzo punto: la pressione fiscale è rimasta al 41%... 'Ma non è vero,l'...

Flat tax e partite Iva : gli autonomi guadagneranno molto più dei dipendenti : È quanto emerge dalle simulazioni realizzate da Eutekne.info , il centro studi guidato da Enrico Zanetti, ex viceministro dell'Economia sotto il governo Renzi. La tassa piatta voluta dalla Lega non ...

Con la Flat tax i lavoratori autonomi guadagneranno in media il 30% in più dei dipendenti : Stando alle simulazioni effettuate dal Centro studi fiscali Eutekne.info, la Flat Tax, che prevede il taglio delle tasse alle partite Iva che fatturano fino a 100.000 euro all'anno, a parità di retribuzione lorda, farà guadagnare circa il 30% in più ai lavoratori autonomi rispetto ai dipendenti.Continua a leggere

Flat tax - redditi dei lavoratori autonomi superiori fino a oltre il 30% rispetto ai dipendenti : Il dato emerge da una serie di simulazioni messe a punto da Eutekne.info, il Centro studi fiscali guidato dall'ex viceministro dell'Economia Enrico Zanetti. La manovra prevede l'introduzione nel 2019 ...