Flat Tax Partite Iva 2019 | chi resta escluso dal nuovo regime

leggioggi

: Lo spread continua a salire, il rischio della procedura d'infrazione per l'Italia è sempre più grande e in manovra… - serracchiani : Lo spread continua a salire, il rischio della procedura d'infrazione per l'Italia è sempre più grande e in manovra… - vittoriozucconi : E anche le prescrizione viene rimandata a data da destinarsi, come la ex Fornero, il ponte di Genova, il RdC, la Fl… - ivanscalfarotto : La commissione degli esperti di #Toninulla, dunque, non esiste. È il governo delle cose che non esistono: non esist… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) LaTaxIvafino a 65 mila euro scalda i motori e i liberi professionisti si preparano ad aderire al. In accordo con quanto previsto dalla Legge di bilancioe dal Decreto fiscale collegato, è imminente l’avvio delforferariocontax al 15 per cento per i contribuenti che generano un volume d’affari fino a 65 mila euro. Senza contare poi che per gli under 35 e per gli over 55 è prevista unaTax start up al 5 per cento. Sarà poi introdotta, a partire dal 2020, unatax al 20 per cento per chi ha ricavi tra i 65 mila euro e i 100 mila euro. Non tutti però potranno esultare, perché alcuni professionisti saranno esclusi dalla possibilità di aderire a queste nuove tipologie diforfetario. Sono previsti infatti alcuni divieti, che restringono la platea. Cerchiamo di capire allora cos’è e come funziona laTax...