Firenze - Morte Magherini | la Cassazione assolve i tre carabinieri

A 150 anni dalla morte di Rossini - martedì 13 novembre concerto a Santa Croce a Firenze davanti al monumento funebre : L'appuntamento è per martedì 13 novembre alle ore 16 nella Basilica di Santa Croce a Firenze , a 150 anni esatti dalla morte . Nel 1868 il compositore Gioachino Rossini si spegneva nella sua villa di ...

Identificate le ossa ritrovate a Firenze sulla A1 : appartengono a Imane Laloua. L'ombra della setta satanica sulla sua morte : Sono di una donna di origine marocchina, Imane Laloua, le ossa scarnificate che vennero ritrovate lungo l'autostrada del Sole, nei pressi di Barberino del Mugello, nel 2006. Un "cold case" parzialmente risolto dalla procura di Firenze grazie al Dna. Adesso, però le indagini vanno avanti, per capire chi abbia ridotto in quel modo la ragazza, scomparsa da casa, da Prato, nel 2003, all'età di 32 anni. I suoi resti vennero infatti ritrovati in ...