Finanziere uccide moglie e cognata in una cartoleria del Casertano | poi si toglie la vita

(Di giovedì 15 novembre 2018) È di tre morti e due feriti il tragico bilancio della sparatoria avvenuta nel pomeriggio di oggi a Vairano Patenora, in provincia di Caserta. L’episodio si è verificato, intorno alle 17.30, in via Roma, nella cartolibreria “Laurenza” della frazione Vairano Scalo. A sparare un, Marcello De Prata, 52 anni, appuntato scelto in servizio al porto di Napoli, che ha ucciso la, Antonella Laurenza, che gestiva lacon i genitori, e la sorella di lei, Rosanna, insegnante. Ha ferito anche i suoceri, titolari della. Infine, ilsi è ucciso sparandosi un colpo di pistola alla testa. Il fatto di sangue sarebbe legato a contrasti di natura familiare (la coppia si stava anche separando). Sul posto sono giunti i carabinieri per eseguire i rilievi e diverse ambulanze. Intanto, sono stati rintracciati i figli della coppia: una ragazza di 20 anni e il ...