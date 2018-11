Fiera Artigianato a Milano | espositori da tutto il mondo a Rho dall’1 al 9 dicembre

Blastingnews

(Di giovedì 15 novembre 2018) Asono previsti una serie di eventi in questa ultima parte dell’anno, come ad esempio la nuova edizione del BookCity. A seguire, tornerà il consueto appuntamento con l’Artigiano in. La manifestazione sarà di scena presso il polo espositivo di Rhoal 92018. L’apertura al pubblico sarà tutti i giorni negli orari dalle 10.00 alle 22.00, con ingresso gratuito. Si rinnoverà l’evento pre-natalizio, durante il quale ci sarà occasione di effettuare acquisti di prodotti artigianali presso gliprovenienti dail. L’Artigiano in, però, consentirà anche di assistere ad una serie di avvenimenti quali esibizioni di musica e ballo, nonché degustare il meglio della gastronomia internazionale. Tra gli eventi imperdibili ci saranno anche le lezioni dimostrative in cucina presso il ristorante “Il Romagnolo” nel padiglione 6, che illustreranno i ...