Festival di Sanremo 2019 - Michelle Hunziker : «La conduzione ancora non si sa. Se dovessero richiamarmi - io ci sono» : Michelle Hunziker “Se dovessero richiamarmi, io ci sono”. Intervistata da Federica Panicucci nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque, Michelle Hunziker ha risposto ad una domanda della conduttrice su una sua ipotetica presenza a Sanremo 2019: “Non so ancora niente. Credetemi, non si sa niente. Perché prima di tutto Baglioni è in tour, non ha un minuto per respirare, si sta occupando di Sanremo Giovani. La conduzione ancora non si sa. ...

Sanremo - ecco i primi nomi per l’edizione 2019 del Festival della canzone italiana : Mancano ancora tre mesi al festival di Sanremo ma già la febbre sale. Nei giorni scorsi la Commissione musicale di Sanremo Giovani presieduta da Claudio Baglioni ha iniziato a valutare i 69 artisti che ambiscono a sfidarsi a dicembre al Teatro dell’Opera del Casinò. Di questi soltanto 24 approderanno alla neonata manifestazione che sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, dal 17 al 19 nel tardo pomeriggio (dalle 17.45), con la conduzione del ...

Sanremo - Pippo Baudo e Fabio Rovazzi condurranno l'edizione 'Giovani' : sarà un Festival autonomo : È ufficiale: saranno Pippo Baudo e Fabio Rovazzi i conduttori di Sanremo Giovani , che andrà in onda dal 17 dicembre su Rai1, con due prime serate il 20 e 21,. A sceglierli è stato il direttore ...

Alessandro Casillo ricomincia da Amici : sparito dopo il Festival di Sanremo - cosa faceva per vivere : 6 anni fa riuscì a vincere la categoria giovani del Festival di Sanremo ma poi è sparito dalle scene: in questi giorni lo abbiamo rivisto ad Amici. Alessandro Casillo svela che lavoro...

Gianni Bella ha scritto una canzone per Marcella : 50 anni di carriera al Festival di Sanremo 2019? L’annuncio a Domenica In : Grande annuncio a Domenica In dove nel salotto di Mara Venier prendono posto Gianni Bella e la sorella Marcella Bella. I due sono molto emozionati, parlano della malattia che ha colpito Gianni ma, soprattutto, annunciano qualcosa che fa commuovere tutti. A quanto pare, nonostante quello che è successo, Gianni Bella non ha perso la sua musicalità e proprio per i 50 anni di carriera di Marcella è tornato al pianoforte. UNA canzone PER IL Festival ...

Festival di Sanremo - ecco i 69 selezionati per entrare a Sanremo Giovani : ... Vincitore Festival di Castrocaro 2018, - L'amore non si cancella Marte Marasco - Nella mia testa Maryam Tancredi - Con te dovunque al mondo Michele Merlo - Non mi manchi più Miriam Masala - Ops ...

Festival di Sanremo - 5 giovani abruzzesi alla fase finale : PESCARA. Sono cinque i cantanti abruzzesi entrati alla fase finale del Festival di Sanremo giovani , Area Sanremo Tim 2018, . Sono on line sul sito www.area-Sanremo.it i nomi dei 225 fra solisti, band ...

Festival di Sanremo 2019 - parte il toto nomi : conferme e ultimi aggiornamenti : Festival di Sanremo: chi prenderà il posto di Michelle Hunziker? Claudio Baglio insiste su Virginia Raffaele Fremono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo che, anche il prossimo anno, avrà come direttore artistico Claudio Baglioni. Non confermati, ma questo è risaputo, sono stati invece i conduttori che nella scorsa edizione hanno affiancato il cantante, […] L'articolo Festival di Sanremo 2019, parte il toto nomi: conferme e ...

Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2019 : indiscrezioni sugli ospiti - da Bocelli a Fedez e Ferragni : Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2019: lo annuncia il settimanale Chi tra le indiscrezioni sugli ospiti in programma per il prossimo Festival della Canzone Italiana, in scena a febbraio. Il nome del cantautore di Ronciglione non è l'unico emerso sulle pagine dei settimanali italiani. Chi annuncia il suo insieme a quello di Eros Ramazzotti, entrambi prossimi alla pubblicazione di un nuovo disco di inediti. Tutti e due i progetti sono in ...

Fedez e Ferragni al Festival di Sanremo : li vuole Baglioni : Dopo aver conquistato Instagram, Fedez e Chiara Ferragni potrebbero salire molto presto sul palco del Festival di Sanremo grazie a Claudio Baglioni. Dopo il grande successo dello scorso anno, il cantautore romano è stato scelto nuovamente come direttore artistico della kermesse. Anche se mancano ancora 100 giorni al Festival, i lavori sono già iniziati e Baglioni ha intenzione di creare una 69esima edizione della manifestazione davvero ...

Fedez e Chiara Ferragni sul palco del Festival di Sanremo : Claudio Baglioni lavora a ritmo pieno in vista del 5 febbraio, data d’inizio della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo - arrivano Fedez e Chiara Ferragni : ma lei non farà la 'valletta' : FUNWEEK.IT - Non è poi così lontano il 5 febbraio, data d'inizio della prossima edizione del Festival di Sanremo, così Claudio Baglioni in questi giorni sta tastando il terreno e facendo importanti ...

Sanremo 2019 : Marco Mengoni e Ramazzotti superospiti al Festival? : Marco Mengoni ed Eros Ramazzotti insieme al Festival di Sanremo? Continuano a trapelare indiscrezioni sui volti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2019. Il direttore artistico e conduttore, per il secondo anno consecutivo, Claudio Baglioni ha intenzione di calare un poker d’assi di tutto rispetto. Come ha rivelato il settimanale Chi, in edicola mercoledì 24 ottobre, saranno Eros Ramazzotti e Marco Mengoni superospiti di Sanremo. ...