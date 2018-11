Festa dell' albero a Ragusa | saranno piantumati alberi e piante aromatiche

Cervia torna alla grande Festa della stampa tedesca : E' l'evento sociale dell'anno e riunisce i leader politici, dell'economia, della cultura, dei media e dello sport del Baden-Württemberg. Grazie alla messa in palio di buoni soggiorno per la prossima ...

Notti Magiche : recensione del film di chiusura della Festa del cinema di Roma : Arriva nelle sale il film di chiusura della festa del cinema di Roma “ Notti Magiche ”, diretto da Paolo Virzì con Giancarlo Giannini e Andrea Roncato. Semifinale dei mondiali del 1990, si gioca Italia-Argentina. La nazionale azzurra ha tutte le carte in regola per accedere alla finalissima. Nel mentre a Roma , dietro un gruppo di persone che sta vedendo la partita sul lungo Tevere, una macchina cade nel fiume, all’interno c’è un uomo. Com’è ...

Tav - maniFestazione a Torino dei sostenitori dell’opera. In piazza anche la Lega : “Rispetto per M5s - ma va fatta” : E’ iniziata in piazza Castello a Torino la manifestazione dei sostenitori della Tav Torino-Lione. Ad aprire l’evento promosso da “Sì, Torino va avanti” la canzone di Jovanotti ‘Io penso positivo”. Secondo gli organizzatori sono già più di quindicimila i presenti. In piazza anche i parlamentari del Carroccio: “Rispettiamo gli impegni assunti con M5s, che ha chiesto un approfondimento sulle modalità di ...