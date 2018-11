Fedez e Chiara Ferragni vita da vip | al ristorante con la Lamborghini da 200mila euro

XFactor - l'immagine impietosa di Chiara Ferragni e quel servizio su Renza e Fedez : gira una voce : Chiara Ferragni è tra il pubblico di XFactor e Fedez canta il suo pezzo dedicato al figlio Leone . La blogger, però, nota Dagospia, viene inquadrata impietosamente in un primo piano che di certo non ...

Fabrizio Corona e Asia Argento sfidano Fedez e Chiara Ferragni - ecco i primi post su Instagram della nuova coppia social : Fabrizio Corona e Asia Argento sfidano Fedez e Chiara Ferragni. Asia Argento e Fabrizio Corona, l'amore è al tempo delle conferme con i primi post su Instagram della nuova coppia,...

Chiara Ferragni da Marrakech controlla Fedez : Chiara Ferragni parte per Marrakech con le sorelle e le amiche, lasciando a Milano Fedez e il piccolo Leone. La Ferragni nonostante il viaggio in Marocco sia intenso e pieno di avventure, non rinuncia a dare una sbirciatina e spia il marito, rimasto a Milano insieme ad alcuni membri della propria crew. Dai giri in mongolfiera al relax nella SPA, passando per diversi shooting fotografici, per Chiara Ferragni gli impegni sono diversi. Appena ha un ...

Alfonso Signorini bastona Fedez e Chiara Ferragni : 'Immagini tristi - cosa devono capire' : 'Non mi è piaciuto'. Anche Alfonso Signorini picchia duro su Fedez , Chiara Ferragni e la criticatissima festa di compleanno al centro commerciale. Il direttore di Chi , ospite di Piero Chiambretti a ...

