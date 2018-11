Federico Ruffo svela | Sono vivo grazie al mio cane

Avvertimento mafioso al giornalista di Report Federico Ruffo : benzina davanti casa : Avvertimento di stampo mafioso nei confronti del giornalista Rai Federico Ruffo , autore qualche settimana fa di un'inchiesta per conto del programma Report in cui venivano messi alla luce presunti rapporti tra alcuni dirigenti della Juventus ed esponenti di spicco della 'ndrangheta calabrese infiltrata nella curva dello stadio bianconero. Attacco intimidatorio contro Federico Ruffo Il giornalista ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione ...

Zingaretti : vicini a Federico Ruffo - libertà di stampa va sempre difesa : Roma – “Solidarieta’ a Federico Ruffo e a tutti i giornalisti. La liberta’ di stampa e’ un valore della nostra democrazia. Va sempre difesa , e mai messa in discussione. Ricordiamocelo sempre . Perche’ le parole sono pietre”. Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti , in riferimento alla notizia dell’atto intimidatorio compiuto contro l’abitazione di Ostia del ...

Federico Ruffo - giornalista di Report - minacciato per l'inchiesta sul rapporto tra 'ndrangheta e ultrà della Juventus : Una croce con vernice rossa sul muro accanto alla porta di casa e liquido infiammabile in più punti sul pianerottolo dell'appartamento. Avvertimento al giornalista Rai Federico Ruffo , autore di una recente inchiesta per la trasmissione Report su presunti rapporti tra alcuni dirigenti della Juventus , ultrà e 'ndrangheta . L'episodio si è verificato due notti fa a Ostia. Ruffo ha presentato denuncia ai carabinieri della ...

Attentato a Federico Ruffo - giornalista di Report : “mi sono svegliato in un lago di benzina - mi ha salvato il cane” : Federico Ruffo ha parlato dell’intimidazione subita nella notte, il cane ha messo in fuga i malviventi “La verità è che se non ci fosse stato il cane avrebbero dato fuoco a casa, ci ha salvati a tutti quanti il cane“. Lo afferma, in un video postato sul profilo Fb di Report, l’inviato della trasmissione di Rai3, Federico Ruffo, vittima di un’intimidazione. Hanno infatti cosparso la porta e l’ingresso ...