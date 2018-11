Federica Panicucci torna a sfidare Amadeus con il Capodanno su Canale5

Fabrizio Corona - attacco a Federica Panicucci & Co in diretta Mediaset : 'Che razza di televisione fanno' : 'Sono il primo ad avere portato la cronaca in televisione', dice Corona, 'ma loro la fanno malissimo. Ci sono persone che invitano in studio che non hanno studiato, poco preparate'. E se lo dice lui..

Enrico Silvestrin fa piangere Federica Panicucci a Mattino 5 : Federica Panicucci piange dopo il racconto di Enrico Silvestrin a Mattino 5 “Le lacrime in tasca io le ho sempre”. Sono state queste le parole di Federica Panicucci oggi a Mattino Cinque, dopo un momento toccante che l’ha fatta commuovere. Enrico Silvestrin ha fatto piangere Federica Panicucci a Mattino 5. Il racconto del deejay sulla morte della madre ha toccato tutti nel salotto mattutino di Canale 5 e in particolare la ...

Corona - Provvedi - la madre di Silvia scrive a ‘Mattino 5’ : la lettera per Federica Panicucci : Monica Provvedi ha inviato una lettera alla trasmissione per spiegare di aver preso una decisione dopo il faccia a faccia...

I segreti di bellezza di Federica Panicucci : Dire che è arrivata al suo giro di boa, all’età di 51 anni, ha dell’incredibile. Federica Panicucci ha ancora un fisico da ragazzina, tonico e invidiabile, e un viso che non tradisce il suo mezzo secolo: guardarla sembra portarci indietro di almeno 25 anni. Eppure Federica ha compiuto 51 anni lo scorso 27 ottobre. Una realtà che dovrebbe spronare ogni donna all’imitazione pedissequa delle sue abitudini, sempre che questo elisir ...

Mattino Cinque - scontro in diretta tra Federica Panicucci e il genero della Marchesa d’Aragona : A Mattino Cinque è andato in scena uno scontro tra la padrona di casa, Federica Panicucci, e un ospite, ovvero Gianalberto Scarpa Basteri, avvocato e soprattutto genero della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. O presunta tale, perché è di questo che i principali salotti Mediaset si stanno occupando ultimamente: capire se la Del Secco, ora nella Casa del GF Vip, sia o non sia una nobile. C’è chi si dice convinto, infatti, che in ...

Mediaset - i reggiseni di Federica Panicucci e Barbara D'Urso nei corridoi di Cologno : 'E il terzo era di...' : Tre reggiseni nei corridoi di Mediaset . Ivan Rota, su Novella 2000 , parla di uno stendino abbandonato a Cologno Monzese, con gli indumenti intimi 'accompagnati dalle scritte Piero Chiambretti , ...

Fabrizio Corona contro Silvia Provvedi - sua mamma e Federica Panicucci : 'Hanno aperto le gabbie' : Lo scontro a distanza tra Fabrizio Corona e la sua ex Silvia Provvedi continua, dentro e fuori il Grande Fratello Vip . La mamma della metà mora delle Donatellas, Monica Alberti , ospite di Federica ...

Federica Panicucci super sexy alla serata di gala : ruba la scena a tutte : Eravamo rimasti a una superba Federica Panicucci in costume da bagno. Per tutta l’estate la padrona di casa di Mattino Cinque ha regalato scatti del suo fisico mozzafiato ai fan di Instagram. Davvero notevole la conduttrice in bikini. Della serie “50 anni e non sentirli”. Anzi, quasi 51 a voler proprio essere precisi. Tonica, scolpita, con le curve nei punti giusti e quel suo sorriso inconfondibile. Federica, che ha trascorso i mesi estivi ...

Simona Ventura e Federica Panicucci "amiche per sempre"/ Perché Barbara d’Urso e SuperSimo hanno litigato? : Barbara d'Urso ha deciso di chiudere le porte del suo programma a Temptation Island Vip e a Simona Ventura e lei non dimentica tanto che a Mattino 5...(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:28:00 GMT)

Federica Panicucci viene paragonata a Barbara D’Urso e non gradisce : Federica Panicucci viene paragonata a Barbara D’Urso in diretta tv e non gradisce affatto. La conduttrice di Mattino Cinque è apparsa visibilmente infastidita durante l’ultima puntata dello show, in cui uno degli ospiti ha paragonato la sua conduzione a quella della D’Urso. Le due presentatrici, come è noto, sono rivali e nei corridoi di Mediaset si vocifera che non si parlino nemmeno più. Tutto a causa di alcuni programmi ...

Federica Panicucci da brivido : la paragonano in diretta alla d'Urso - la sua reazione : Stamattina a Mattino 5 c'era ospite Fariba, la mamma di Giulia Salemi, concorrente del Grande Fratello Vip . La donna faceva fatica a parlare perché in collegamento continuavano a interromperla, in ...

“Assetati. Giulia e Francesco…”. La confessione hot di mamma Salemi. Tutto in diretta davanti a Federica Panicucci : Quello che non vedremo mai, almeno tra Giulia Salemi e Francesco Monte, è un po’ di sano sesso televisivo (quello da armadio, per intenderci). A confermarlo è Fariba, la mamma di Giulia Salemi, concorrente del Grande Fratello Vip, che a Mattino 5 non ha solo detto che Andrea Iannone ha fatto la corte a Giulia. Ma scendendo nel dettaglio, Fariba ha rivelato in diretta, in modo abbastanza esplicito, che sua figlia essendo persiana non va con ...