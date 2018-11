Federer-Anderson | Atp Finals 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv Il programma

Atp Finals 2018/ Diretta Thiem Nishikori - Federer Anderson streaming video e tv - orario delle partite - tennis - - IlSussidiario.net : Diretta Atp Finals 2018, streaming video e tv: si conclude il primo girone al Master di tennis maschile, tutti i giocatori possono arrivare in semifinale.

Tennis - Atp Finals : Federer si salva - Thiem out. E Anderson passeggia... : L'elvetico, attuale numero tre del mondo, ha sconfitto Dominic Thiem, numero otto della classifica internazionale, 6-2 6-3. Fuori quindi dalla corsa per l'accesso alle semifinali il Tennista ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Roger Federer si riscatta contro Dominic Thiem - Anderson strapazza Nishikori : Terza giornata di incontri nelle ATP Finals 2018 di Londra (Gran Bretagna). In scena quest’oggi il secondo turno delle partite del “Lleyton Hewitt Group” e grande attesa c’era per Roger Federer. Lo svizzero, che aveva perso all’esordio malamente contro il giapponese Kei Nishikori, era atteso alla prova d’appello contro l’austriaco Dominic Thiem. Il n.3 del mondo non ha avuto pietà e in 1 ora e 8 minuti di partita si ...

ATP Finals : Kei non c'è - Anderson lo travolge. Federer ora deve vincere : I possibili scenari di qualificazione sono riassunti in coda alla cronaca. IL PRIMO BAGEL Il migliore nello sprint iniziale è Anderson, che tiene a 15 per poi brekkare l'avversario già al secondo ...

Diretta/ Atp Finals 2018 Anderson Nishikori - Federer Thiem streaming video e tv : i precedenti dei match - IlSussidiario.net : Diretta Atp Finals 2018, streaming video e tv: nel Master di tennis maschile torna in campo Roger Federer, sconfitto a sorpresa nel suo esordio.

Tennis - ATP Finals 2018 : Federer obbligato a vincere contro Thiem. Nishikori e Anderson possono già volare in semifinale : Sarà un martedì quasi da dentro o fuori per Roger Federer alle ATP Finals 2018 di Londra. Lo svizzero ritorna in campo ed è praticamente obbligato a vincere contro Dominic Thiem per evitare una possibile clamorosa eliminazione. La sconfitta all’esordio contro Kei Nishikori ha messo in salita il cammino del nativo di Basilea, che non può davvero più sbagliare se vuole ancora andare alla caccia del suo centesimo titolo della carriera. Anche ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Nishikori sorprende Federer all’esordio - Anderson supera Thiem : Prima giornata delle ATP Finals 2018, prima sorpresa di un certo livello: Kei Nishikori batte Roger Federer nel match serale, costringendo lo svizzero a doversi rimettere velocemente in carreggiata tra due giorni. Nell’altro incontro del gruppo intitolato a Lleyton Hewitt, Kevin Anderson ha superato, pur con un secondo set lungo, Dominic Thiem. KEVIN Anderson B. DOMINIC Thiem 6-3 7-6 (10) Esordio vincente per il sudafricano ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Nishikori sorprende Federer all’esordio - Anderson supera Thiem : Prima giornata delle ATP Finals 2018, prima sorpresa di un certo livello: Kei Nishikori batte Roger Federer nel match serale, costringendo lo svizzero a doversi rimettere velocemente in carreggiata tra due giorni. Nell’altro incontro del gruppo intitolato a Lleyton Hewitt, Kevin Anderson ha superato, pur con un secondo set lungo, Dominic Thiem. KEVIN Anderson B. DOMINIC Thiem 6-3 7-6(10) Esordio vincente per il sudafricano ...

ATP Finals – Prima vittoria di Anderson nel Gruppo di Roger Federer : il sudafricano supera Thiem in 2 set : Kevin Anderson trova il primo successo nel Gruppo B, quello di Roger Federer: il tennista sudafricano supera Dominic Thiem in due set Dopo la conclusione delle Next Gen ATP Finals, che hanno visto il successo di Tsitsipas fra i giovani, è il momento dei ‘senior’. Le ATP Finals si aprono sul cemento di Londra con il successo di Kevin Anderson su Dominic Thiem. Il tennist sudafricano batte l’austriaco all’esordio in due set, conclusi con il ...

Tennis - ATP Finals 2018 : a Londra si comincia con Anderson-Thiem - Federer di sera contro Nishikori : L’ultimo torneo dell’anno è arrivato: cominciano oggi alla O2 Arena di Londra le ATP Finals 2018, sponsorizzate dalla giapponese Nitto. L’ultimo vincitore, Grigor Dimitrov, non si è qualificato per questa edizione: il bulgaro, pertanto non potrà difendere il titolo conquistato contro David Goffin in tre set (e anche il belga quest’anno è assente). Quest’oggi scende in campo il gruppo intitolato a Lleyton Hewitt, ...

ATP Finals 2018 - il tabellone e i gruppi : Djokovic sfida Zverev - Federer con Anderson : Sorteggiati i due gironi delle ATP Finals, in programma da domenica 11 a domenica 18 alla O2 Arena di Londra. In campo otto protagonisti, i migliori del 2018, con l'eccezione dei due infortunati di ...

Tennis - Sorteggio Atp Finals 2018 : definiti i due gironi. Federer trova Anderson - Zverev sulla strada di Djokovic : Si è svolto il Sorteggio della fase a gironi delle Atp Finals 2018, che si svolgeranno da domenica 11 novembre a domenica 18 novembre alla O2 Arena di Londra. Un torneo che vede protagonisti i migliori otto Tennisti del mondo, tra cui non troveremo però Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro, entrambi fuori per infortunio. Andiamo quindi a scoprire la composizione dei due gironi e tutti gli accoppiamenti. Nel girone Guga Kuerten il numero uno del ...

ATP Finals di Londra 2018 – Djokovic con Zverev e Federer con Anderson : il sorteggio dei due gironi : ATP Finals di Londra 2018 al via: i sorteggi dei due gironi che caratterizzeranno la prima fase dell’importante torneo tennistico Dopo la vittoria di Elina Svitolina nelle WTA Finals 2018 a Singapore, è ora anche per gli uomini di scendere in campo. Gli 8 tennisti più forti al mondo, dal 11 al 18 novembre, si contenderanno il titolo del circuito maschile 2018 a Londra, che rimarrà orfano però di Rafa Nadal (fuori per un infortunio ...

Tennis - a Basilea la finale sarà Federer-Copil - mentre a Vienna si sfideranno Nishikori ed Anderson : Si sono disputate oggi le semifinali dei due tornei ATP 500 della settimana. Tre dei quattro Tennisti più attesi, e favoriti dal seeding hanno superato l’ostacolo e domani disputeranno la finale, mentre saluta la compagnia il tedesco Alexander Zverev. Andiamo a scoprire i risultati odierni. A Basilea l’atto conclusivo sarà tra il padrone di casa, l’elvetico Roger Federer, ed il romeno Marius Copil. Il primo, dopo un difficile ...