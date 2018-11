Fal | Bari-Matera in un' ora entro il 2019

Governo - Augias : “Questi qua sono dei barbari”. Calenda : “La loro manovra ha dati Falsi - ci espongono a pericolo mortale” : “manovra? La ragione per cui siamo davanti a così tanti problemi con le autorità indipendenti, con i mercati e l’Europa è che è tutta falsa“. Così, a Otto e Mezzo (La7), l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, stronca la manovra del Governo gialloverde. E spiega: “Questa non è un manovra col deficit al 2,4%, ma col superamento del 3%, perché si sono inventati una stima della crescita che non sta né in ...