Facebook ha più colpe di quanto pensassimo

Perché Renren - il gemello cinese di Facebook - non ha più successo : immagine: iStock Il “Facebook” cinese Renren è stato venduto per 20 milioni di dollari a Beijing Infinities Interactive Media. Il social cinese nato come alternativa a MySpace e molto simile come struttura a Facebook è oramai fuori moda e i giovani cinesi non ne sentono più il bisogno. Oggi in Cina i social che vanno per la maggiore tra la popolazione giovane sono WeChat, QQ, Weibo e l’oramai popolarissimo Douyin (la versione cinese di TikTok). ...

Niente più grezze su Facebook Messenger : arriva la feature più popolare di WhatsApp : Una nuova funzionalità dovrebbe essere presto introdotta su Facebook Messenger (non chiedeteci i tempi specifici, che non sono stati ancora divulgati, anche se dal momento dell'annuncio, risalente a poche ore fa, in genere il reparto tecnico della società ci ha abituati a rilasci alquanto repentini), quella che consente, proprio come avviene su WhatsApp, di cancellare i messaggi inviati, anche se solo per errore, che si tratti di testo, foto, ...

Buongiorno e Buon Novembre 2018 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/58 ...

Festa di Tutti i Santi – Le IMMAGINI più belle da mandare su WhatsApp e pubblicare su Facebook [GALLERY] : ‘Buona Festa di Tutti i Santi’: le IMMAGINI più belle da utilizzare e condividere su WhatsApp e Facebook il 1° Novembre La Festa di Tutti i Santi, celebrata dai cattolici il 1° novembre di ogni anno, commemora la gloria dei personaggi Santificati e beatificati dalla chiesa. In questo giorno tante sono le tradizioni cattolico-cristiane da rispettare e tra queste c’è d’obbligo per i credenti di scambiarsi gli auguri ...

Buon Halloween 2018 : ecco IMMAGINI più belle - VIDEO e FRASI divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/59 ...

Facebook - ora puoi saperne di più su fonti e testate : Da pochi giorni attivo anche in Italia il “Context button”, un pulsante con cui ricevere più informazioni su chi, come e perché sta condividendo un certo contenuto. E limitare la circolazione delle bufale

Lasso - l’app musicale di Facebook per conquistare i più giovani : Facebook ha perso il rapporto con gli adolescenti: secondo un sondaggio di PiperJaffray citato da Techcrunch, solo il 5% dei giovani statunitensi lo indica come il suo social network preferito, mentre soltanto il 36% afferma di utilizzarlo con regolarità. Insomma, con la concorrenza di Instagram, Snapchat e TikTok il gigante che ha cannibalizzato l’ambiente dei social network deve abbassare la testa e lavorare sodo per riconquistarsi la ...

Quando Facebook e YouTube non funzionano - le persone leggono di più i siti di news : Lo dicono i dati di traffico di 4.000 giornali online in occasione di due recenti down di Facebook e YouTube The post Quando Facebook e YouTube non funzionano, le persone leggono di più i siti di news appeared first on Il Post.

Dagli orologi a Facebook - ecco quali sono le parole più cercate sul web : ... infatti, sono quasi sempre temi come sport e spettacolo a dettare legge nelle ricerche sul web, ma molto spesso sono anche particolari eventi di cronaca o 'tormentoni della rete' a piantarsi in ...

Facebook Messenger si aggiorna - la versione 4 è molto più semplice da usare : Facebook ha puntato tutto sulla semplicità d’uso con l’aggiornamento dell’app Facebook Messenger, che nelle prossime settimane verrà distribuito gradualmente a livello globale su tutti i dispositivi compatibili. La novità interessa tutti gli utenti che usano il social network sullo smartphone, anche per scambiare messaggi e fare chiamate e videochiamate con i propri contatti: tutte attività che avvengono tramite Messenger. Se ...

Facebook Messenger torna alle origini di chat. Con qualche funzione in più : Facebook vuole far tornare Messenger alle origini. Ossia alle chat. In questi giorni il gigante dei social network sta rilasciando in questi giorni una versione ridisegnata della app per riportare l’attenzione sulle chat. Dopo i troppi aggiornamenti dell’applicazione di messaggistica incentrati sui giochi, sui bot, sui pagamenti e altre funzioni, i vertici di Facebook hanno finalmente deciso di tornare a trattare Messenger per quello che ...

Perché alcuni azionisti non vogliono più Zuckerberg a capo di Facebook : Mark Zuckerberg audito alla Commissione del commercio del Senato degli Stati Uniti (Zach Gibson/Getty Images) I fondi di investimento in Facebook vogliono lo scalpo di Mark Zuckerberg. A pesare sono gli scandali Russiagate, Cambridge Analytica, le tante polemiche sulla privacy e l’incapacità di arrestare la caduta del titolo in borsa che, dall’inizio di questo 2018, ha perso circa il 10%. La richiesta di rimozione, secondo quanto riporta il Wall ...

Facebook e la privacy - le foto circolano in rete/ Video - Giulio Golia atterrito : "Non posto più" (Le Iene) : Facebook e la privacy, le foto circolano in rete. Video, inchiesta di Matteo Viviani de Le Iene: coinvolto un Giulio Golia atterrito, "Non posto più".(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:21:00 GMT)

La più grande falla di sicurezza nella storia di Facebook : Sfruttando l'opzione "Visualizza come" qualcuno ha avuto la possibilità di accedere ai profili di oltre 50 milioni di utenti The post La più grande falla di sicurezza nella storia di Facebook appeared first on Il Post.