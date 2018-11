"Facebook contro Soros : così il social ha screditato i detrattori" : Un'inchiesta del Nyt ricostruisce gli ultimi due anni di scatenata campagna lobbistica di Mark Zuckerberg e soprattutto di Sheryl Sandberg per difendersi dagli scandali sulle interferenze russe e su Cambridge Analytica

Facebook : è giallo sui mancati controlli sui dati condivisi con produttori di smartphone : A giugno, Facebook è stata coinvolta in nuove polemiche sulla condivisione dei dati con circa 60 aziende tecnologiche, tra cui Apple, Microsoft, Samsung e Amazon. Si trattava di una partnership con il social network per ottenere dati sugli leggi di più...

Per un giorno ho controllato i post su Facebook come fa la sua intelligenza artificiale : Credit: TheDigitalArtist / Pixabay Bruxelles – Alzi la mano chi ha avuto, almeno una volta, dei problemi con un post su Facebook perché contrario alle linee guida. Alzi la mano chi ha pensato che l’intelligenza artificiale, o il personale incaricato della revisione, non fosse in grado di capire l’ovvio, cioè che il post era lecito. Ecco, mentre abbasso la mano per tornare a scrivere, vi dico che avevamo torto. Fare il revisore è ...

Gasdotto - su Facebook insulti e minacce contro i No Tap : "Sono gli attivisti Cinque Stelle" : Nel mirino il sindaco di Melendugno, la giornalista presa di mira dalla ministra Lezzi e il portavoce dei No Tap, che replica: "Non mi importa, ma Conte deve venire in Salento a spiegare"

Di Battista contro Bolsonaro - ma i fan del grillino su Facebook gli vanno contro : Per il Dibba, infatti, quanto succederà in Brasile non è dissimile a quanto accade in Europa, una politica che solo il suo movimento e questo governo starebbero ostacolando con la legge di bilancio ...

Roma - Repubblica sceglie immagine del sit-in contro Raggi per Facebook. M5s : “Comprarla equivale a finanziare il Pd” : “Comprare la Repubblica equivale a finanziare il Pd“. È il titolo di un post pubblicato dal Movimento 5 stelle sul Blog delle stelle, poi rilanciato sull’account Twitter del Movimento. L’argomento è la foto di copertina scelta dall’edizione Romana del quotidiano per la propria pagina Facebook: un’immagine della manifestazione “Roma dice basta” che si è tenuta ieri contro l’amministrazione di ...

Facebook mette al lavoro l’intelligenza artificiale contro gli abusi di minori sui social : (Immagini: pixabay/CC) Facebook rafforza gli strumenti di controllo online per prevenire e impedire abusi sui minori e scovare e denunciare contenuti pedopornografici. “Una delle nostre più importanti responsabilità è mantenere i bambini al sicuro su Facebook. Non tolleriamo alcun comportamento o contenuto che li sfrutti online e sviluppiamo programmi di sicurezza e risorse educative con più di 400 organizzazioni in tutto il mondo per ...

Facebook usa l’intelligenza artificiale contro la pedopornografia : in tre mesi ha cancellato 8 - 7 milioni di immagini di nudità infantile : Fra luglio e settembre Facebook ha cancellato 8,7 milioni di immagini di nudità infantile grazie all’aiuto dell’Intelligenza artificiale (AI), che passa al setaccio tutto il materiale pubblicato sul social network e segnala potenziali violazioni delle norme. Questa iniziativa fa parte dell’impegno dell’azienda nel contrastare la pedopornografia online e lo sfruttamento dei minori. Per un essere umano sarebbe impossibile ...

Facebook crea task force contro le interferenze nelle elezioni - : Facebook ha annunciato l'apertura di una struttura speciale per combattere le interferenze nelle elezioni e prevenire la diffusione di notizie false. "A settembre, alla vigilia delle elezioni ...

Facebook contro trash e copioni - penalizzerà i contenuti "rubati" : Nuova mossa del social contro articoli, video e foto sottratti alle fonti originarie e confezionate solo per traghettare gli utenti su pagine starcariche di pubblicità: avranno meno rilevanza in bacheca

Facebook : controlla se il tuo account è stato violato! : Su Facebook sono stati violati circa 50 milioni di account, una cifra enorme che ha coinvolto gli utenti di tutto il mondo, Italia compresa.Il servizio a disposizione degli utenti del noto social network permette di scoprire se il proprio account ha subito un attacco e se i dati, come email, numero di telefono e immagini, sono stati esposti. Una pagina dedicata allestita tempestivamente dai tecnici informa l’utente sullo stato di sicurezza ...

Facebook hackerato : ora potrete controllare se il vostro profilo è coinvolto : A fine settembre abbiamo scoperto di come Facebook sia stato sottoposto per quasi 1 anno all’attività di pirateria informatica, e di come siano stati hackerati circa 29 milioni di profili utente. In questi giorni il leggi di più...

Solo 29 milioni di account di Facebook violati : ecco come controllare se si è fra loro : Stando a quanto reso noto dal team di Facebook, i dati rubati lo scorso mese riguardano circa 29 milioni di account. ecco tutti i dettagli L'articolo Solo 29 milioni di account di Facebook violati: ecco come controllare se si è fra loro proviene da TuttoAndroid.