F1 | Sauber | in pista con uno Junior Team nel 2019

F1 - Sauber-Alfa Romeo in pista in Messico per i test Pirelli : super lavoro per Antonio Giovinazzi : Il pilota di Martina Franca ha completato ben 99 giri al volante dell’Alfa-Sauber, percorrendo 426 chilometri Giornata di lavoro ieri per Antonio Giovinazzi, che ha svolto al volante dell’Alfa-Sauber un test Pirelli per definire le mescole del 2019. Si è trattato dell’ultima sessione prima della delibera collettiva che verrà diramata dalla Pirelli in occasione del Gp di Abu Dhabi. photo4/Lapresse Dopo la prima ora ...