F1 | Hamilton mette le cose in chiaro | “le mie frasi sul Gp dell’India? Ecco qual è la

Re Lewis Hamilton - verso il GOAT? Il pilota britannico mette nel mirino Michael Schumacher : Questo, che potrebbe essere anche ribattezzato il Lewis-Day , ha sancito il primato assoluto dell'inglese nelle pole position conquistate nella storia di questo sport, superando Senna e mettendosi ...

La Red Bull mette le ali in Messico - Verstappen vince sul velluto davanti a Vettel : Hamilton è campione del mondo! : Max Verstappen vince il Gp del Messico davanti alle due Ferrari di Vettel e Raikkonen, Hamilton è campione del mondo grazie al quarto posto di oggi Max Verstappen mette le ali, il pilota olandese vince senza soffrire il Gp del Messico rimanendo in testa dall’inizio alla fine grazie ad uno scatto bruciante alla partenza. photo4/Lapresse Mad Max si prende il comando già allo spegnimento dei semafori, superando il compagno di squadra ...

F1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “la frase sugli errori stupidi? Non era di certo riferita a Vettel” : Il pilota della Mercedes ha parlato in vista del Gp del Messico, facendo chiarezza anche su una frase che molti hanno inteso come una critica nei confronti di Vettel Lewis Hamilton è senza dubbio l’osservato speciale in Messico, sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez il britannico potrebbe vincere il titolo mondiale, come avvenuto proprio un anno fa. Photo4/LaPresse Una pista che dunque potrebbe incoronare nuovamente il pilota ...

F1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “i team order? La Ferrari in passato ha fatto le stesse cose” : Il pilota della Mercedes è tornato a parlare dei team order, sottolineando come anche la Ferrari in passato sia ricorsa a questo tipo di espedienti Lewis Hamilton non ci sta e, per difendere l’onore della Mercedes, entra a gamba tesa sui critici. Il team order dato a Bottas a Sochi non è una novità in Formula 1, il britannico si sofferma proprio sui precedenti per difendere la propria scuderia, puntando il dito contro la ...