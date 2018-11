Eurolega | l’Olimpia Milano espugna Istanbul | James e Micov distruggono il Darussafaka

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano vola ad Istanbul in cerca di vittoria e conferme : Tornare subito alla vittoria e confermarsi nelle posizioni d’alta classifica. Questi sono i due obiettivi dell’Olimpia Milano, impegnata domani (ore 18.15) in casa del Darussafaka Istanbul nella settima giornata della stagione regolare di Eurolega. Una sfida importante per l’Olimpia, chiamata ad un altro test per dimostrare di aver raggiunto un determinato status a livello europeo. Sarebbero poi due punti fondamentali, perché ottenuti ancora in ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano fa sognare per tre quarti - poi si arrende al cinismo del CSKA Mosca : Il CSKA Mosca resta imbattuto in stagione, si tratti di VTB League o di Eurolega: con una rimonta di altissimo livello esce vincitore dal Mediolanum Forum, ma non prima di aver incrociato un’Olimpia Milano dimostratasi una volta di più, almeno in questo inizio di stagione, capace di tenere benissimo di fronte a un colosso del Basket europeo. L’85-90 con cui va in archivio l’incontro rispecchia in buona misura l’equilibrio ...

LIVE Milano-Anadolou Efes - Eurolega basket in DIRETTA : l’Olimpia vuole la vittoria per inseguire i playoff - che sfida al Forum : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul, sfida valevole per la quinta giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani sta disputando un’Eurolega da grande protagonista e si trova nelle posizioni di vertice della classifica, grazie anche all’ultima vittoria al fotofinish contro il Khimki Mosca. Un successo arrivato a tre secondi dalla fine grazie ai liberi di Mike James e ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano supera l’esame Khimki! Vittoria di maturità in volata - James decisivo : Pur con la pesante assenza di Nemanja Nedovic, l’A|X Armani Exchange Milano riesce a portare a casa anche la quarta Vittoria di fila nell’edizione 2018-2019 dell’Eurolega. La formazione di Simone Pianigiani fatica però tantissimo per superare un gagliardo Khimki Mosca, battuto solo nel finale per 81-80 grazie a tre tiri liberi di Mike James. L’ex stella del Panathinaikos fa un’altra volta il padrone della sfida da ...

Eurolega - vittoria col brivido per l’Olimpia Milano : James mette il Khimki al tappeto - l’Efes vince il derby : Eurolega, Armani Jeans Milano vittoriosa contro il Khimki Mosca grazie al solito super Mike James autore di una grande prova Eurolega, serata al cardiopalma per la 4ª giornata della fase a gironi. Nel derby di Istanbul tra Efes e Fenerbache, i padroni di casa dell’Efes hanno avuto la meglio grazie ai 17 punti di Beaubois. Per quanto concerne gli italiani, Melli ne ha messi 14, male Datome con soli 3 punti. L’Olimpia Milano è ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano cerca conferme in casa contro il Khimki Mosca : L’Olimpia Milano si trova già ad uno snodo importante della sua stagione in Eurolega. La partita di domani sera contro il Khimki Mosca è una sfida che l’Armani Exchange deve assolutamente vincere per non cancellare la straordinaria impresa del Pireo e per confermare di aver ormai raggiunto una certa continuità e soprattutto uno status importante anche in campo europeo. Milano, finora, è stata protagonista di un’ottima Eurolega. ...

LIVE Olympiacos-Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : impresa straordinaria dell’Olimpia. Vince al Pireo per 99-75 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valevole per la terza giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani scende ancora in campo dopo il ko casalingo con il Real Madrid di due giorni fa, con l’Armani Exchange che ha assaporato per almeno trenta minuti la vittoria contro i campioni in carica. Milano vuole essere protagonista anche su uno dei campi più caldi d’Europa e contro una ...

LIVE Olympiacos-Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : impresa straordinaria dell’Olimpia. Sbanca Atene per 99-75 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valevole per la terza giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani scende ancora in campo dopo il ko casalingo con il Real Madrid di due giorni fa, con l’Armani Exchange che ha assaporato per almeno trenta minuti la vittoria contro i campioni in carica. Milano vuole essere protagonista anche su uno dei campi più caldi d’Europa e contro una ...

LIVE Olympiacos-Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : trasferta di fuoco ad Atene per l’Olimpia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valevole per la terza giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani scende ancora in campo dopo il ko casalingo con il Real Madrid di due giorni fa, con l’Armani Exchange che ha assaporato per almeno trenta minuti la vittoria contro i campioni in carica. Milano vuole essere protagonista anche su uno dei campi più caldi d’Europa e contro una ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Milano all’esame Real Madrid. L’Olimpia cerca conferme contro i campioni in carica : Un mercoledì da brividi per l’Olimpia Milano, che nella seconda giornata di Eurolega ospita al Forum il Real Madrid. Un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ma è ovvio che il match contro gli spagnoli ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Milano all’esame Real. L’Olimpia cerca conferme contro i campioni in carica : Un mercoledì da brividi per l’Olimpia Milano, che nella seconda giornata di Eurolega ospita al Forum il Real Madrid. Un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ma è ovvio che il match contro gli spagnoli ...

One Team – Fondazione Laureus Italia Onlus aderisce al progetto di Eurolega con l’Olimpia Milano : La Fondazione Laureus Italia Onlus insieme all’Olimpia Milano per il progetto One Team di Eurolega Fondazione Laureus Italia Onlus per la prima volta prende parte all’iniziativa One Team, promossa da Euroleague, la massima competizione di pallacanestro europea, il cui scopo è promuovere l’impegno sociale dei club che vi partecipano. Olimpia Milano, il club più titolato del campionato Italiano, ha scelto la Fondazione Laureus per ...

Eurolega Basket – Micov esalta l’Olimpia Milano : “vogliamo dimostrare a tutta Europa che siamo competitivi” : Vladimir “Vlado” Micov trascina l’Olimpia Milano al successo nell’esordio in Eurolega, poi esalta il talento della formazione italiana e lancia la sfida agli altri team europei Esordio con vittoria per l’Olimpia Milano nella prima partita di Eurolega. La formazione italiana ha superato in trasferta il Buducnost per 71-82, trascinata dall’ottima prestazione di Micov che ha chiuso con 15 punti, 2 assist e 3 rimbalzi. ...

Risultati Eurolega Basket 2ª Giornata – Buona la prima per Milano : Budcnost ko - l’Olimpia vince in trasferta : I Risultati della seconda Giornata dell’Eurolega di Basket: buono l’esordio dell’Olimpia Milano contro il Budcnost Dopo una prima Giornata all’insegna dei trionfi di Real Madrid, Panathinaikos, CSKA Mosca e Anadolu Efes, l’Eurolega di Basket vede scendere in campo anche l’unica squadra italiana in competizione. L’Olimpia Milano inizia col piede giusto l’avventura nel campionato continentale ...