Eurolega | Darussafaka-Milano 92-98

Eurolega - l'Olimpia Milano batte il Darussafaka con il brivido finale : L' Olimpia Milano riscatta subito il ko contro il Cska Mosca e vince a Istanbul la sua quinta gara su sette in Eurolega . Battuto il Darussafaka 98-92 in una partita che inizia bene per la squadra di ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano corsara in Turchia! Darussafaka sconfitto col brivido nel finale : L’Olimpia Milano sbanca Istanbul e conquista la quinta vittoria nella sua Eurolega. L’Armani si impone 98-92 sul campo del Darussafaka ed ottiene un successo molto prezioso anche per la sua classifica, visto che la squadra di Pianigiani si conferma nelle posizioni di vertice (record 5-2). Una partita che Milano ha dovuto “vincere più volte”, andando avanti anche sulla doppia cifra di vantaggio, per poi subire la rimonta ...

Darussafaka Istanbul-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca quest’oggi, in uno strano pomeriggio di giovedì, la settima giornata di Eurolega 2018-2019: l’Olimpia Milano fa visita al Darussafaka, una delle tre formazioni di Istanbul presenti nell’attuale edizione della massima competizione europea. L’A|X Armani Exchange si presenta in Turchia dopo aver fatto fronte a una durissima parte iniziale del calendario, con le uniche due sconfitte giunte in casa contro Real Madrid ...

Basket - Eurolega 2019 : Darussafaka Istanbul-Olimpia Milano. Programma - orario - tv e streaming : Settima giornata della stagione regolare di Eurolega ed impegno importante per l’Olimpia Milano in casa del Darussafaka Istanbul. Un match che la squadra di Pianigiani deve vincere per confermarsi nelle zone alte della classifica e che rappresenta un altro test per l’Olimpia per dimostrare di aver raggiunto un certo status in campo europeo. Quattro vittorie e due sconfitte (di misura con Real Madrid e CSKA Mosca) è il record di una ...