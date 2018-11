Etna | escursionista scivola su placca di ghiaccio | ricoverata in codice rosso

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 novembre 2018) I finanzieri del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi, insieme ai volontari del Soccorso alpino e speleologico siciliano e con l’aiuto di un’eliambulanza del Sues 118 di Catania, hanno tratto in salvo sull’una turista olandese che nel corso di un’escursione è rimasta vittima di un grave incidente. La donna ha riportato diversi traumi ed era in preda a uno shock termico: è stataina Catania. La donna, in compagnia del marito, era partita da Taormina alle prime luci dell’alba di ieri mattina, ed entrambi si erano avventurati per uno dei sentieri più panoramici e pericolosi, dell’, ossia quello che dalla Serra delle Concazze, passando per Rocca della Valle, porta all’osservatorio di Pizzi Deneri, alla quota di 2.847 metri. Dopo una breve sosta in quota, la coppia ha deciso di iniziare la discesa sul ...