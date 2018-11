eSports | FIFA 19 FUT – TOTW 9 | Reus | Cavani e Silva sul podio!

oasport

(Di giovedì 15 novembre 2018) Nuovoin arrivo! Parliamo della nona settimana per il feature di EASports, una peculiarità davvero particolare associata a19. L'obiettivo è quello di creare una formazione adeguata alle proprie esigenze e chiaramente le scelte sono fatte sulla base dei tornei che si svolgono in tutto il mondo, e questa volta a colpire gli sviluppatori sono stati il tedesco Marco, lo spagnolo David, e l'uruguaiano del PSG, Edinson. Nellanumero 9 prevista anche la presenza di due italiani: Stephen El Shaarawy e Mattia Finotto. Altro legame con la Serie A è quello con l'estremo difensore della Juventus Wojciech Szczęsny. Una rosa che praticamente è formata per lo più dal Vecchio Continente con l'eccezione di Wilson Morelo e André-Pierre Gignac, che però sono considerati dei sostituti.