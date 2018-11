Ernia risponde alla Pagani | ' Anziché scriverti porcate mi sono fatto notare con eleganza'

Blastingnews

(Di giovedì 15 novembre 2018) Tra i nomi caldi del rap italiano degli ultimi due anni è impossibile non inserire, artista milanese classe 1994, ex membro dei Troupe d'Elite – il gruppo di cui faceva parte anche Ghali – che quest'anno ha pubblicato '68', album accolto con entusiasmo dal pubblico e apprezzato anche da molti colleghi più anziani, circostanza che non sempre si verifica con gli album delle nuove leve del rap italiano. Oggi il rapper ha avuto un curioso botta e risposta con l'ormai famosissima conduttrice, star indiscussa del canale 'Sport Italia', fotomodella e influencer Ludovica, nota soprattuto per la sua partecipazione a diverse trasmissioni dedicate al calcio, da molti considerata come 'la nuova Diletta Leotta'....