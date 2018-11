Energia | fusione | completato l’assemblaggio con tecnologia Made in Italy del cuore della

Energia da fusione : ENEA presenta le tecnologie made in Italy per impianto euro-nipponico : Giovedì 15 novembre a Roma, ENEA organizza un workshop sulle tecnologie made in Italy per l’Energia da fusione nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Ue e Giappone “Broader Approach” (9.30 – 13.00 – Sede ENEA, ingresso da via Giulio Romano 41). All’evento saranno presenti tutti i partner italiani che hanno collaborato con ENEA alla realizzazione della componentistica hi-tech per il reattore JT60-SA in Giappone: le aziende Walter ...

Creare Energia pulita e inesauribile dalla fusione nucleare : i progetti in campo : La Francia è il paese del mondo nel quale il nucleare ha l'impatto maggiore sul totale della produzione di energia elettrica. Infatti, sul totale dell'energia elettrica prodotta dai transalpini nel ...

Ministero Energia russo : tweet di Trump portano confusione nel mercato petrolifero - : Le esplosioni emotive, le dichiarazioni e i tweet del presidente Trump portano alla confusione nel mercato petrolifero mondiale, di conseguenza, il prezzo di oggi è in qualche modo sovrastimato a ...

Energia - ENEA : al via in Sicilia la conferenza internazionale sulla fusione SOFT 2018 : Taglio del nastro per la 30a edizione del Symposium on Fusion Technology (SOFT 2018), una delle conferenze internazionali più importanti nel campo della ricerca sull’Energia da fusione. A pochi mesi dall’avvio dei lavori per realizzare nel Centro ENEA di Frascati il grande polo di ricerca sulla fusione DTT(Divertor Tokamak Test), fino al 21 settembre ENEA riunisce a Giardini Naxos (Messina) oltre 1.000 rappresentanti della comunità scientifica, ...

Ricerca sull'Energia da fusione - la sfida dell'Unitus : Prende il via lunedì 24 settembre a Viterbo il Festival della Scienza 2018, proposto dall'Università degli Studi della Tuscia all'interno dell'iniziativa nazionale "Scienzainsieme", durante il quale sarà possibile seguire conferenze, tavole rotonde, visite ...

Energia - la Sicilia teatro della ricerca sull'Energia pulita da fusione termonucleare : Teleborsa, - Esistono ingenti fonti di Energia pulita su cui la comunità scientifica internazionale sta studiando da tempo, con una serie di progetti comuni in ambito europeo ed internazionale. Fra ...

Energia - la Sicilia "teatro" della ricerca sull'Energia pulita da fusione termonucleare : Esistono ingenti fonti di Energia pulita su cui la comunità scientifica internazionale sta studiando da tempo, con una serie di progetti comuni in ambito europeo ed internazionale. Fra questi l'...