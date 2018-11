ENEA con Emilia-Romagna e Toscana per rilancio Centro Brasimone

Ricerca : ENEA firma accordo con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana per il rilancio del Centro del Brasimone : Fare del Centro ricerche ENEA del Brasimone, in provincia di Bologna, un polo scientifico e tecnologico di elevato rilievo internazionale. È questo l’intento del protocollo d’intesa siglato dall’ENEA con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, che pone le basi per il rilancio e la valorizzazione del sito nell’Appennino tosco-emiliano. Dopo l’assegnazione al Centro ENEA di Frascati dell’infrastruttura di Ricerca sulla fusione Divertor Tokamak Test ...

ENEA in prima linea con la fusione nucleare. Fornite bobine per reattore sperimentale Giappone : ENEA torna in campo sulla fusione nucleare , dimostrando il successo della ricerca italiana in questo ambito. E' stato infatti completato in Giappone l'assemblaggio del sistema magnetico toroidale del ...

Sostenibilità : mini ospedali mobili con materiali innovativi Made in ENEA : mini ospedali mobili costruiti con materiali innovativi ecosostenibili di facile assemblaggio e interconnessi per l’invio e la ricezione di indagini mediche. È questo l’obiettivo del progetto SOS – Smart Operating Shelter, cofinanziato dalla Regione Puglia, che vede riuniti Centro Ricerche ENEA di Brindisi, con l’industria R.I., Politecnico di Bari, Consorzio CETMA (Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e materiali) e le ...

Portici vince bando Ue con MONICA - sensore 'annusa-smog' dell'ENEA : Roma, 19 ott., askanews, - Grazie al sensore 'annusa-smog' MONICA dell'ENEA, il progetto 'Air-Heritage' del Comune di Portici, vicino Napoli, è l'unica proposta italiana a vincere il bando europeo '...

Energia - ENEA : il rialzo dei prezzi non ferma i consumi - +3 - 2% nel I semestre 2018 : Nel primo semestre del 2018 i consumi di Energia primaria in Italia sono cresciuti del 3,2% rispetto allo stesso periodo 2017, trainati da trasporti (+2,2%) e settore industriale (+2,6%). A livello di fonti energetiche si registra un incremento del consumo di petrolio (+4,5%), che interrompe un trend di riduzione in atto dal 2016, mentre risultano in calo sia il gas naturale (-1,6%), dopo tre anni di aumenti, che il fotovoltaico (-10%), ...

ENEA : Smart City - Efficienza Energetica ed Economia Circolare - coinvolgimento è la parola d'ordine : Come si può trasformare una città in una Smart City? Come si passa dalla teoria ai fatti? Queste le domande poste dal Presidente di ENEA, Federico Testa, agli esperti intervenuti al Workshop tecnico

Federico Testa - presidente dell'ENEA : la cooperazione in ambito tecnico-scientifico con la Cina è di primaria importanza : In particolar modo nel secondo decennio del XXI secolo, le due parti hanno costantemente potenziato la cooperazione bilaterale in materia di scienza e tecnologia. Nell'ambito poi del rafforzamento ...

Energia - ENEA : al via in Sicilia la conferenza internazionale sulla fusione SOFT 2018 : Taglio del nastro per la 30a edizione del Symposium on Fusion Technology (SOFT 2018), una delle conferenze internazionali più importanti nel campo della ricerca sull’Energia da fusione. A pochi mesi dall’avvio dei lavori per realizzare nel Centro ENEA di Frascati il grande polo di ricerca sulla fusione DTT(Divertor Tokamak Test), fino al 21 settembre ENEA riunisce a Giardini Naxos (Messina) oltre 1.000 rappresentanti della comunità scientifica, ...