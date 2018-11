Empire 5×09 | alleanze e segreti inaspettati

ilnotiziangolo

(Di giovedì 15 novembre 2018)5×09 trama e promo – Il nono episodio andrà in onda sulla FOX americana mercoledì, 5 dicembre 2018. “Had It From My Father” è il finale del midseason che ci attende prima della chiusura invernale. La trama di5×09 non può che regalarci nuovi colpi di scena: da Jamal e Kai fino a Kingle ed un nuovo alleato.5×09 trama e anticipazioni Abbiamo lasciato i Lyon in una situazione finanziaria pessima ed anche se hanno compiuto qualche passo per riprendersi, il vecchio impero non è ancora riuscito a risplendere come un tempo. Una nuova batosta si avvicina, proprio nel momento in cui la famiglia di protagonisti sta per realizzare un nuovo step che garantisca a tutti una sicurezza finanziaria vincente. Si avvicina intanto la vetrina ottenuta grazie a LFM, mentre Jamal si troverà di nuovo di fronte ad un conflitto in seguito ad alcune ricerche ...