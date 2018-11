Emma Marrone a Verissimo | “Il 2018 è stato un anno bello ma complicato”

Emma Marrone - l’amore e un figlio : la confessione da Silvia Toffanin : Emma Marrone si confessa e nel salotto di Verissimo racconta il sogno di diventare mamma. Forte, sincera e unica: Emma ha svelato di desiderare un figlio e di essere ancora in cerca dell’amore vero, dopo la storia finita (malissimo) con Stefano De Martino. “Forse sono pronta – ha spiegato parlando d’amore con Silvia Toffanin -. Se dovesse arrivare un uomo meraviglioso sono qui che lo aspetto, ma preferirei stare da sola ...

Emma Marrone : "Mamma? Avrei bisogno di un compagno. Mi sento ancora figlia" : Emma Marrone, ai microfoni de 'Il Messaggero', in occasione del suo nuovo album, ha rivelato una serie di aspetti inediti che coinvolgono la sua vita privata come l'approccio con l'altro sesso: La sensualità ce l’hai dentro, vale molto più di una coscia nuda su una foto. Se ce l’hai la riveli anche in jeans e giacca di pelle. Per quanto mi riguarda ho sempre rimorchiato anche col chiodo. Io ho sempre rimorchiato, se un ragazzo mi piace mi ...

Emma Marrone sui diritti civili : "La diversità va affrontata con educazione" : Recentemente Emma Marrone è tornata nelle radio con un nuovo singolo, Mondiale, che anticipa la riedizione del suo ultimo album Essere Qui, che si intitolerà Essere Qui - Boom Edition. Il progetto discografico prevederà anche la pubblicazione di un magazine scritto dalla stessa cantante, ricco di contenuti speciali, fotografie dal tour e tratte dal servizio fotografico di Toni Thorimbert.La cantante nata a Firenze, ma simbolo della ...

Emma Marrone confida : 'Rimorchio sempre io i ragazzi - non sono pronta per un figlio' : È una Emma Marrone senza filtri quella che si è raccontata ai siti web e ai giornali in occasione del lancio di Essere Qui-Boom Edition, l'ultima fatica discografica della vincitrice di Amici 9. La pugliese, intervistata da varie testate giornalistiche, si è lasciata andare ad interessanti riflessioni sull'amore, sul corteggiamento, sul desiderio di maternità, ma anche sul gossip che la vorrebbe prossima a tornare nel cast fisso del talent show ...

Emma Marrone mamma? "Sono cose che capitano - non cercate a tavolino" : In concomitanza con l'uscita del nuovo singolo 'Mondiale', la cantante salentina si racconta a 360 gradi, dalla carriera...

Emma Marrone - venerdì esce Essere Qui : Essere qui Boom Edition esce venerdì 16 novembre ed Emma Marrone, si dona al suo pubblico senza filtri, le dichiarazioni.

Emma Marrone e il dramma del tumore - cosa ha fatto sapere la cantante : Emma Marrone è una delle cantanti più amate del panorama italiano: la ragazza è uscita vincitrice dalla scuola di Maria De Filippi e, da quel momento, la sua ascesa è stata rapida e continua. Emma Marrone è molto amata dal pubblico perché, oltre a essere una cantante molto talentuosa, è anche una persona che piace. Emma Marrone è spontanea, è sincera, “parla come mangia” e il pubblico la apprezza. Per non parlare di tutta l’emotività che c’è ...

Emma Marrone : 'Altro che sesso debole - sono io che rimorchio' : La ragazza tosta ha voglia di confessare le proprie debolezze. E lo fa anche visivamente, violando l'intimità di una cicatrice sull'addome pubblicata nel libretto del suo nuovo album, riedizione di ...

Emma Marrone a ‘Rolling Stone’ ha spiegato perché l’ultimo disco ha venduto meno dei precedenti. Leggi la sua intervista : l’ultimo album di Emma Marrone non ha ottenuto lo stesso successo dei precedenti ed ormai è un dato di fatto. Sei gli altri dischi della cantante sono tutti doppi o tripli platino (oltre 100... L'articolo Emma Marrone a ‘Rolling Stone’ ha spiegato perché l’ultimo disco ha venduto meno dei precedenti. Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Emma Marrone - dopo il risultato non brillante di vendite (ma lei dice “anche ai miei colleghi è andata così”) ci sarà Amici? La cantante dà risposte contradditorie : Il prossimo 16 novembre uscirà BooM Edition, il repackaging di “Essere qui”, con tre nuovi brani e un magazine scritto da Emma Marrone. La cantante salentina inizierà a febbraio 2019 un tour e ha parlato anche dei risultati piuttosto tiepiedi ottenuti dal suo ultimo album. Per la vincitrice di Amici ci sarebbe una spiegazione diversa: “Le cose non stanno così. Semplicemente non mi sono piegata a quello che va in questo momento. ...

Riecco Emma Marrone : 'Sono dieci anni che mi dicono gay - l'omofobia uccide' : Le canzoni nuove, in fondo, confermano quello che già sapevamo di lei, dalla grinta innegabile alla ricerca difficile un repertorio all'altezza di quella grinta, di quella voce graffiante, di quella ...

Amici - Emma Marrone spara : 'Niente tv in vista. Ma se Maria De Filippi...'. Un messaggio pesantissimo : Una voce pesantissima su Amici di Maria De Filippi . Si parla di Emma Marrone , il cui nuovo album è in uscita. Ma non si tratta di quello, bensì della sua possibile partecipazione allo show di Canale ...

Amici 2019 - Emma Marrone al Serale? Confessione bomba della cantante : Emma Marrone tornerà al Serale di Amici di Maria De Filippi? Lei non direbbe no… Ci sarà il ritorno di Emma Marrone al Serale di Amici 2019? La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi inizierà sabato 17 novembre, ma naturalmente non si può fare a meno di parlare già del Serale. Se […] L'articolo Amici 2019, Emma Marrone al Serale? Confessione bomba della cantante proviene da Gossip e Tv.

Le Iene - Emma Marrone in lacrime : gli insulti razzisti alla bimba di colore - lo strepitoso gesto di Antonio : Il servizio, intitolato 'La bimba che non voleva essere Marrone', trasmesso da Le Iene domenica 11 novembre, ha commosso il pubblico. E non solo. In lacrime anche la cantante Emma Marrone che ha ...