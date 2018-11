Emendamento Lega per accantonamento posti anche nel 2019 2020

Bcc - Emendamento Lega per eliminare l’obbligo di adesione ai gruppi unici. Fraccaro : “Ragioniamo su varie ipotesi” : Stravolgere la riforma sulle banche popolari varata dal governo Renzi nel 2015 con l’eliminazione, de facto, dell’obbligo di adesione delle Bcc ai gruppi unici. Lo prevedono gli emendamenti al Dl fiscale della Lega, depositati in commissione Finanze del Senato, secondo cui le “banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale”. Tuttavia ...

La Lega vuole estendere il condono anche a Imu e Tasi : spunta l’Emendamento alla manovra : La Lega mira a estendere la sanatoria contenuta nel decreto fiscale anche alle entrate comunali come Imu, Tasi e imposta sulle insegne. La proposta è contenuta in un emendamento presentato dal Carroccio alla Commissione Finanze del Senato. La Lega chiede inoltre il raddoppio della multa (compresa tra 848 e 3.393 euro) prevista per gli automobilisti pizzicati a viaggiare senza assicurazione e la sospensione della patente per i recidivi.Continua a ...

Legge di Stabilità : forse Dl su Quota 100 a Natale ma la Lega pensa all'Emendamento : Resta ancora una discussione aperta quella riguardante la nuova Legge di Stabilita' [VIDEO]che entrera' in vigore a partire dal prossimo primo gennaio 2019. La manovra finanziaria, infatti, dovra' approdare entro martedì in Commissione Bilancio alla Camera ma alcuni punti dovranno essere ancora chiariti. Pronto il decreto sulla Quota 100 Appare ormai nota la volonta' del Governo di introdurre Quota 100 [VIDEO] e il cosiddetto reddito di ...

Il “finto” Emendamento dei grillini fa infuriare la Lega sulla prescrizione : Continua il braccio di ferro sulla riforma della prescrizione, anche se dietro le quinte le posizioni lentamente si stanno riavvicinando. Prima, però, c’è stata una riunione fallita al ministero della Giustizia, con il ministro Alfonso Bonafede e alcuni importanti parlamentari leghisti. Poi uno sgambetto procedurale alla Camera, con un emendamento ...

Prescrizione - è scontro : M5S ripresenta l'Emendamento. Lega : «Così non votiamo» : «La riforma della Prescrizione è stata votata dai nostri iscritti sulla piattaforma Rousseau, è uno dei punti del contratto di Governo e, prima ancora, parte integrante del...

Prescrizione - M5S insiste e ripresenta l’Emendamento La Lega : così non lo votiamo Conte : «È nel contratto» : Il provvedimento è stato riformulato ma non cambia nella sostanza dunque la posizione dei pentastellati non cambia. . «così come è non lo votiamo» dicono gli uomini di Salvini

