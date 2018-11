scuolainforma

: Su #DecretoSicurezza Lega e M5S bloccano lavori in Senato: 1) per zittire i dissidenti. 2) perchè puntano alla fid… - TeresaBellanova : Su #DecretoSicurezza Lega e M5S bloccano lavori in Senato: 1) per zittire i dissidenti. 2) perchè puntano alla fid… - carlaruocco1 : Il termine per la presentazione degli emendamenti alla mia proposta di legge ”Disposizioni per la semplificazione f… - scuolainforma : Emendamenti alla LdB, scuola: cosa chiedono Lega e M5S -

(Di giovedì 15 novembre 2018) I parlamentari die M5S hanno presentatoalcuniLegge di Bilancio 2019 sul tema. Le richieste presentate, sono state scelte sulla base di quelle che potrebbero trovare il consenso del Ministro dell’Economia. Le risorse riservate aglinon sono molte: 250 milioni di euro per tutti i Ministeri. È quindi logico pensare che i margini di manovra per il campoe Università sono veramenti stretti. Legge di Bilancio 2019:sullaGliLegge di Bilancio 2019 presentati dae M5S si concentrano sulla richiesta di più docenti, soprattutto al sud. Viene chiesto un incremento di 1.200 posti dell’organico di diritto dellaprimaria e di far partire il tempo pieno proprio nelle regioni del sud. Per la realizzazione di questo progetto, occorrono 45 milioni di euro. Inoltre, vengono chiesti 2.000 posti in più per le ...