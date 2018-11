Ecco le offerte in scadenza di Kena Mobile e ho Mobile

PlayStation Store : Ecco quando avranno inizio le offerte del Black Friday : Anche quest'anno sta per tornare il periodo caldissimo del Black Friday , dove verranno proposte tantissime offerte su vari prodotti e, a quanto pare, Sony si sta già preparando all'evento.Grazie alla segnalazione dei colleghi di VG247, apprendiamo che dal prossimo 16 novembre partiranno i saldi del Black Friday su PlayStation Store .La compagnia ha già annunciato che si tratterà dell'evento più grande di sempre, con "grandi sconti su giochi del ...

Black Friday anche su Gazzetta.it : Ecco come fare per accedere alle offerte : Il lunedì successivo , 26 novembre, , invece, è in programma il Cyber Monday, ovvero un'altra giornata di offerte, ma riferita solamente al mondo dell'elettronica di consumo. LE MODALITà - Il ...