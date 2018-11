Ecco Google Telefono 26 | con il tanto atteso tema scuro download APK

La vibrazione delle notifiche rovina i video registrati col vostro Google Pixel 3? Ecco la soluzione : Alcuni Google Pixel 3 e Pixel 3 XL vibrano quando arrivano notifiche durante la registrazione video, per fortuna si può rimediare facilmente. L'articolo La vibrazione delle notifiche rovina i video registrati col vostro Google Pixel 3? Ecco la soluzione proviene da TuttoAndroid.

Google abbraccia il lato oscuro : Ecco quali app Android e non dispongono della dark mode : Cresce il numero di applicazioni Google che supportano la modalità scura, che consente di ridurre i consumi e porta altri benefici nell'uso quotidiano.

Android è sempre più sicuro : Ecco gli ultimi dati di Google - per passare sonni tranquilli : Android è sempre più sicuro, e solo lo 0,08% dei dispositivi che scarica applicazioni dal Play Store ha installato applicazioni potenzialmente pericolose: ecco gli ultimi dati di Google.

Ecco i bug irrisolti di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL e quelli che non saranno risolti : Scopriamo quali sono i bug ancora irrisolti per Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, oltre a quelli corretti o non ritenuti bug da Google.

Google Contatti cambia look anche sul web : Ecco il nuovo Material Theme : Google Contatti cambia veste grafica anche sul web e adesso si presenta con un look tutto nuovo e in perfetto stile Material Theme, che pian piano sta arrivando in tutti i servizi di Google.

Ecco qualche curiosità su Made by Google e Home Hub : Nel corso di un'intervista rilasciata allo staff di The Verge, il capo della divisione design di Google, Ivy Ross, si è soffermato su alcuni aspetti di Made by Google

Ok Google - dolcetto o scherzetto? Ecco come Assistant festeggia Halloween : Google Assistant e Google Home sono pronti per Halloween, forniscono utili indicazioni sui costumi o rispondono in modo scherzoso alle nostre richieste.

Halloween 2018 : Ecco il simpatico Doodle di Google : Halloween 2018 sta arrivando e Google ha già pubblicato il suo Doodle "celebrativo": si tratta di un caso unico, per prima volta il colosso di Mountain View pubblica un gioco interattivo multiplayer, "powered by Google Cloud": l'utente si "trasforma" in un fantasma, che insieme ad altri internauti nel mondo può giocare ad una singolare versione di "dolcetto o scherzetto", "The Great ...

Hey Google - Ecco cosa ne pensano gli utenti dei Pixel 3 : Un paio di settimane fa vi abbiamo proposto una riflessione sui nuovi Pixel 3, stuzzicandovi su tre temi che a nostro avviso meritavano […]

Ecco le novità degli aggiornamenti di YouTube - Google+ - YouTube Music - Fotocamera Google e Wear OS : In queste settimane il team di Google ha rilasciato numerosi aggiornamenti per diverse delle applicazioni dell'azienda. Ecco le novità secondarie

Ecco spiegate alcune immagini assurde di Google Maps : Il team di Google Maps ha deciso di soffermarsi su alcune delle numerose immagini bizzarre che è possibile scovare sulla piattaforma, spiegando a cosa sono dovute

Volete attivare l'Always On Display sui Google Pixel di prima generazione con Android 9 Pie? Ecco come fare : Ecco una semplice guida per abilitare l'Always On Display sui Google Pixel e Google Pixel XL di prima generazione con Android 9 Pie.

Google Search - ora è più facile eliminare le proprie ricerche passate : Ecco come fare : La nuova sezione "I tuoi dati di ricerca", accessibile direttamente dalla pagina principale senza troppi labirinti, consente di eliminare dai server di Big G le informazioni relative alle parole ricercate e ai link visitati