Droni | apre domani il primo congresso sui robot per impiego marino

(Di giovedì 15 novembre 2018) Oltre duecento esperti e tecnici stanno arrivando a Gallipoli (Le) da tutta Italia per partecipare al “Sea Drone Tech Summit 2018”, ilnazionale supere subacqueo. Questo importante evento si apriràvenerdì 16 presso l’Ecoresort Le Sirenè (Gruppo Caroli Hotels) con la prima giornata di lavori, in cui saranno presentate oltre 20 relazioni suddivise in 3 sessioni:subacquei;aerei per utilizzo in mare; enavali di superficie. Sono anche previste alcune prove in vasca di piccolimarini. Doposabato 17, invece, ilproseguirà presso il Circolo della Vela di Gallipoli, che ospiterà al Molo San Giorgio alcune dimostrazioni operative disubacquei, navali ed aerei. “Per la prima volta in Italia, sarà possibile fare il punto sullo sviluppo di questi nuovi mezzi, che rivoluzioneranno le ...