Dorados | Maradona è distratto dal cellulare | VIDEO A fine partita critica gli arbitri e

Dorados de Sinaloa - solo un pari contro i Mineros : Maradona si gioca al ritorno il passaggio del turno : Nell’andata dei quarti di finale dei playoff promozione messicani, la squadra di Maradona ha pareggiato 0-0 contro i Mineros I Dorados, club di seconda divisione del calcio messicano guidato dall’ex stella argentina Diego Maradona, hanno pareggiato 0-0 con i Mineros de Zacatecas nella gara di andata dei quarti di finale dei playoff per la massima serie del campionato messicano. Nella squadra di Maradona ha pesato ...

Messico - Maradona vince ancora : Dorados ai play-off promozione : CITTA' DEL Messico - Diego Armando Maradona si prende una bella rivincita nei confronti dei suoi detrattori. Il suo Dorados de Sinaloa vince 1-0 sul campo del Venados e con una giornata d'anticipo si ...

Dorados de Sinaloa - Maradona festeggia ballando in stampelle negli spogliatoi : il video : Ad ogni vittoria, un balletto. E non c'è artrosi che tenga. Diego Armando Maradona dopo aver vinto nuovamente ieri coi Dorados de Sinaloa - terza vittoria consecutiva ", come ormai consuetudine, ha ...

Maradona - prima balla e poi zoppica : l'artrosi gli fa saltare l'allenamento coi Dorados : Vince e balla in spogliatoio, fa festa coi suoi giocatori ma poi deve anche fare i conti con le sue ginocchia, e l'artrosi che gli ha impedito di guidare l'ultimo allenamento dei Dorados. Maradona ha ...

Dorados - Maradona in polemica con l'arbitro : "Non voglio un calcio violento" : Diego Armando Maradona è una furia nel post partita di Alebrijes De Oaxaca-Dorados, finita 1-0 per i padroni di casa, prima sconfitta nella nuova avventura dell'argentino da allenatore del club di ...

Maradona - esordio da sogno con i Dorados de Sinaloa : "L'inizio che speravo" : Diego Armando Maradona sognava una vittoria al suo esordio sulla panchina del Dorados de Sinaloa e puntalmente è arrivata. La squadra guidata dall'ex Pibe de Oro, infatti, ha travolto per 4-1 i ...

Maradona inizia col botto - poker all’esordio per i Dorados de Sinaloa : tripletta per Vinicio Angulo : Ottimo l’esordio del Pibe de Oro nel primo match alla guida dei Dorados, i messicani stendono 4-1 i Cafetaleros de Tapachula Esordio vincente per Diego Armando Maradona sulla panchina dei Dorados de Sinaloa. La squadra che milita nella seconda divisione messicana ha sconfitto per 4-1 i Cafetaleros de Tapachula nel primo match con ‘El Pibe de Oro’ in panchina. I Dorados, guidati al successo dall’ecuadoriano Vinicio ...

Maradona - debutto vincente coi Dorados : "Alcuni dicevano che non ero buono a niente..." : Buona la prima per Diego Armando Maradona sulla panchina dei Dorados de Sinaloa. La squadra guidata dall'ex Pibe de Oro ha sconfitto nella notte tra lunedì e martedì i Cafetaleros Tapachula con un ...

Maradona - ecco il primo allenamento in Messico con i Dorados. TUTTE LE FOTO : Grande entusiasmo al centro sportivo della squadra di Culiacán per l'allenamento d'esordio del Pibe de Oro: l'argentino ha incitato il pubblico e ha conosciuto i suoi nuovi giocatori Maradona IN ...

Maradona dirige il primo allenamento da allenatore dei Dorados : Diego Maradona ha diretto il suo primo allenamento da allenatore dei Dorados di Sinaloa, squadra della Serie B messicana. Per l’occasione il club ha permesso a stampa e tifosi (circa 500) di osservare le prime indicazioni del tecnico argentino chiamato a risollevare la squadra che si trova al penultimo posto in campionato con 3 pareggi e 3 sconfitte nelle prime 6 giornate. El ‘Diez’, che ha sottoscritto un contratto di un ...

Maradona si presenta - la conferenza con i Dorados è shock : “quando io mi drogavo…” : L’ex ct dell’Argentina è stato presentato come nuovo allenatore dei Dorados, club di seconda divisione messicana che naviga nei bassifondi della classifica Diego Armando Maradona riparte dal Messico, l’argentino è il nuovo allenatore dei Dorados di Sinaloa, club che milita nella seconda divisione messicana. Ph. twitter Dorados Un incarico che l’ex Pibe de Oro ha accettato con entusiasmo, come sottolineato da lui ...

Maradona sbarca ai Dorados ma per la stampa messicana è un drogato : La stampa messicana attacca Maradona, nuovo allenatore dei Dorados De Sinaloa, definendolo un drogato che non rappresenta lo sport

Maradona ricomincia dal Messico : è il nuovo allenatore del Dorados : L'ex stella argentina Diego Armando Maradona è stato nominato allenatore del Dorados de Sinaloa, club messicano di seconda divisione, come confermato dal club in una nota. «Benvenuto...

Maradona nuovo dt club messicano Dorados : ANSA, - ROMA, 7 SET - Diego Armando Maradona torna in panchina e lo fa assumendo la guida del messicani del Dorados. "Voglio confermare il mio viaggio, oggi, in Messico, per assumere la direzione ...