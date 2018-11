Dorados de Sinaloa | solo un pari contro i Mineros | Maradona si gioca al ritorno il

Dorados de Sinaloa - Maradona festeggia ballando in stampelle negli spogliatoi : il video : Ad ogni vittoria, un balletto. E non c'è artrosi che tenga. Diego Armando Maradona dopo aver vinto nuovamente ieri coi Dorados de Sinaloa - terza vittoria consecutiva ", come ormai consuetudine, ha ...

Maradona inizia col botto - poker all’esordio per i Dorados de Sinaloa : tripletta per Vinicio Angulo : Ottimo l’esordio del Pibe de Oro nel primo match alla guida dei Dorados, i messicani stendono 4-1 i Cafetaleros de Tapachula Esordio vincente per Diego Armando Maradona sulla panchina dei Dorados de Sinaloa. La squadra che milita nella seconda divisione messicana ha sconfitto per 4-1 i Cafetaleros de Tapachula nel primo match con ‘El Pibe de Oro’ in panchina. I Dorados, guidati al successo dall’ecuadoriano Vinicio ...