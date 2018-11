Dopo l' accordo sulla Brexit | il governo May perde pezzi

Argentina - ok Senato a bilancio d'austerita Dopo accordo con Fmi : ...una legge di bilancio di austerità conforme all'accordo raggiunto con il Fondo monetario internazionale per ottenere un prestito di 56 miliardi di dollari destinato a stabilizzare la terza economia ...

Prescrizione : trovato infine l'accordo - sarà bloccata Dopo il primo grado - ma nel 2020 - con riforma giustizia : L'intesa tra il premier Conte e i vice Salvini e Di Maio nel vertice mattutino a P. Chigi. Tensione nelle commissioni giustizia e Affari Costituzionali della Camera. Protestano gli avvocati penalisti ...

Prescrizione - il ministro Bonafede : 'Raggiunto l'accordo - verrà introdotta Dopo il primo grado' : La maggioranza ha trovato un accordo sulla Prescrizione . Lo ha riferito il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede , al termine del vertice con il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di ...

Empoli – Dopo l’esonero di Andreazzoli - accordo trovato con Iachini : Sulla panchina dell’Empoli Giuseppe Iachini prende il posto di Aurelio Andreazzoli Aurelio Andreazzoli è stato esonerato questa sera Dopo un inizio di stagione disastroso dell’Empoli. Bel gioco sì, ma scarsi risultati per la squadra toscana che ha messo in cascina solo 6 punti nelle prime 11 giornate di campionato Dopo il ritorno in Serie A. Le voci che avrebbero voluto Giuseppe Iachini sulla panchina del club toscano, hanno ...

Gli Stati Uniti reintrodurranno tutte le sanzioni all’Iran che erano state cancellate Dopo la firma dell’accordo sul nucleare : Gli Stati Uniti hanno annunciato che reintrodurranno tutte le sanzioni sull’Iran che erano state cancellate dall’amministrazione Obama dopo la firma dello storico accordo sul nucleare iraniano, da cui il governo Trump si era ritirato lo scorso maggio. Le sanzioni entreranno The post Gli Stati Uniti reintrodurranno tutte le sanzioni all’Iran che erano state cancellate dopo la firma dell’accordo sul nucleare appeared first on Il Post.

Ucraina : accordo con Fmi approvato solo Dopo revisione tariffe per riscaldamento : Kiev, 25 ott 13:40 - , Agenzia Nova, - Il consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale , Fmi, è pronto ad approvare un nuovo programma di sostegno alla politica economica dell'Ucraina, ma solo che dopo la revisione finale delle tariffe per il riscaldamento. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Interfax Ucraina", riprendendo quanto comunicato in un ...

Reddito cittadinanza - Rinaldi vs Cattaneo (Fi) : “Berlusconi nel 2016 era d’accordo col M5s. Cosa è successo Dopo due anni?” : Battibecco serrato a Coffee Break (La7) tra l’economista Antonio Maria Rinaldi e il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, sul Reddito di cittadinanza. Quest’ultimo esprime la sua assoluta contrarietà: “Se dal governo gialloverde fosse stato fatto un atto di coraggio, i 10 miliardi di euro che buttiamo al vento per il Reddito di cittadinanza sarebbero potuti essere utilizzati per dare sgravi veri e sostanziali alle piccole imprese, Cosa ...

Pace fiscale - come funziona Dopo l’accordo Di Maio-Salvini : Manovra al via dopo il chiarimento e l’accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L’intesa politica ricalca il contratto tra Lega e Cinquestelle. La «pacificazione fiscale» non cancella la punibilità per i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio, ma neanche per gli altri reati tributari, come dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute e Iva; niente «scudi», né l’opzione di far Pace col fisco a prezzi scontati per i ...

Il ministro degli Esteri della Grecia si è dimesso Dopo una lite interna sull’accordo con la Macedonia : Il ministro degli Esteri greco Nikos Kotzias ha annunciato di essersi dimesso dalla sua carica. Sembra che il motivo sia un litigio interno al governo che riguarda in parte gli accordi di Prespa con la Macedonia sul cambio di nome dell’ex The post Il ministro degli Esteri della Grecia si è dimesso dopo una lite interna sull’accordo con la Macedonia appeared first on Il Post.