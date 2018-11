Donnarumma si prende la Nazionale | “ringrazio Mancini | le critiche? Io guardo sempre

sportfair

(Di giovedì 15 novembre 2018) Gigioè pronto a scendere in campo con laitaliana nel ‘suo’ San Siro, il portiere ha la piena fiducia di“Giochiamo contro il Portogallo in un grandissimo stadio, casa nostra, sono sicuro che i tifosi ci daranno una grandissima mano e noi faremo di tutto per vincere la partita e per sperare di arrivare al primo posto. Dobbiamo crederci e abbiamo tutte le carte in regola per fare una grande partita“. E’ convinto della spinta in più di San Siro il portiere del Milan e della, Gianluigi, alla vigilia della sfida di Nations League contro il Portogallo. Il n.1 classe 1999 ai microfoni di ‘Rai Sport’ torna poi a parlare dell’eliminazione mondiale contro la Svezia proprio sul campo del Meazza. “E‘stato il momento più brutto della mia pur breve carriera perché come squadra non ...