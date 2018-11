Donna intubata ricoperta di formiche | nuovo blitz dei carabinieri in ospedale

Donna intubata tra le formiche Gli infermieri : 'Tutelare dignità' : Come Ordine professionale siamo atterriti e indignati per quanto successo e per come, a causa di questo deprecabile episodio, viene oggi rappresentata nel mondo la sanità a Napoli'.

Donna intubata tra le formiche - De Luca visita l'ammalata a Napoli : 'Ora scoprire l'eventuale dolo' : Una lunga visita, più di due ore, è stata effettuata oggi dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nell'ospedale 'San Giovanni Bosco' di Napoli nel quale si è registrato il caso della Donna ...

Napoli - Donna intubata ricoperta di formiche La Regione sospende medici e infermieri : I medici e gli infermieri in servizio nel reparto dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli in cui una paziente è stata ripresa mentre era coperta di formiche sono sottoposti a inchiesta e a sospensione cautelare. Le formiche potrebbero essere entrate da una crepa nel muro.

Donna intubata coperta dalle formiche in un ospedale di Napoli : Una crepa nel muro accanto al lettino su cui la signora era ricoverata. Su questa crepa si sta concentrando l’attenzione dei Nas e del Nucleo Ispettivo dell’ Asl Napoli 1 che stanno indagando sul caso della Donna cingalese ricoverata nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ridotta in coma dopo ictus cerebrale e che in un video compare sommersa d...

