Dl Sicurezza | Salvini | a Strasburgo sono ignoranti

Matteo Salvini ospite al Maurizio Costanzo Show/ Video "uno contro tutti" del Ministro : razzismo Sicurezza e.. - IlSussidiario.net : Matteo Salvini ospite al Maurizio Costanzo Show: le domande al Ministro su razzismo, sicurezza, sgomberi e anche gossip. Video e anticipazioni

Salvini torna a Napoli : giovedì presiederà il Comitato per l'ordine e la Sicurezza pubblica : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, giovedì 15 novembre sarà in prefettura a Napoli per presenziare al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica congiunto per le province di Napoli e Caserta.

Milano - Mirabelli - PD - : paradossale che Salvini attacchi Sala mentre non ha ancora risposto per la Sicurezza di Rogoredo : Ma è paradossale che un Ministro degli Interni che si occupa di tutto dall'economia alla politica estera meno di rendere più sicure le nostre città, faccia osservazioni a Sala. Noi, ad esempio, ...

Dl Sicurezza - corteo a Roma con Mimmo Lucano. Cori contro Salvini e Di Maio : Migliaia di persone in piazza nel centro di Roma - blindato dalle misure di sicurezza previste dalla Questura - per il corteo pacifico contro il decreto Salvini e il razzismo. Applausi e Cori - " ...

Sicurezza - 585 scorte e 2.072 agenti. Salvini : evitare abusi : Roma, 9 nov., askanews, - Razionalizzazione delle scorte. È l'obiettivo che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha indicato nel corso del Comitato nazionale ordine e Sicurezza pubblica. La ...

"Spostiamo il decreto Sicurezza al 2020". Il dissenso M5s al cedimento a Salvini : "Se vedo Forza Italia che occupa i banchi del governo contro la prescrizione, sono soddisfatto!". È un Luigi Di Maio molto soddisfatto quello che risponde alle telecamere di Night Tabloid dopo l'accordo con Matteo Salvini. Che prevede sì l'abrogazione dei tempi della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma che ne sposta l'entrata in vigore al gennaio 2020.Come una mazzata, è arrivata la stroncatura di Piercamillo ...

Dl Sicurezza - ok del Senato : 163 sì - . 5 M5s non votano. Salvini : «Governo andrà avanti» : Centosessantatre sì e 5 dissidenti pentastellati: poco dopo le 12 la fiducia al dl sicurezza passa con questi numeri al Senato, quindi sul filo rispetto alla maggioranza di cui può...

Decreto Sicurezza - sì dal Senato (con la fiducia). I ribelli M5s non votano Salvini : gli sciacalli si rassegnino : La legge che introduce un giro di vite sulla protezione umanitaria e introduce il Taser passa il primo esame. Forza Italia non vota, il Pd protesta: «Aumenteranno i clandestini». Ora il passaggio alla Camera

Dl Sicurezza - Salvini : “Non regaleremo più finti permessi di soggiorno a chi spaccia e stupra” : "Dopo mesi di lavoro offro agli italiani, che mi pagano lo stipendio, non solo il decreto, ma anche un provvedimento sull'immigrazione, non spenderemo più 35 euro al giorno ad immigrato, abbiamo dato una bella sforbiciata", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini ospite a Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso.Continua a leggere

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "Il decreto Sicurezza è autolesionista - suicida e criminale" : "Un decreto autolesionista, suicida e criminale". Con queste parole Roberto Saviano definisce il dl sicurezza su Facebook. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, è stato votato oggi, 7 novembre, dal Senato. Il governo, che aveva posto la fiducia sul decreto ha ottenuto il via libera, nonostante le defezioni a alcuni pentastellati."Rimpatriare gli oltre 500mila immigrati irregolari presenti in Italia non si può ...

Dl Sicurezza - l’ufficio di bilancio smorza l’entusiasmo di Salvini : “Mancano le coperture” : L'Ufficio Parlamentare di bilancio di Palazzo Madama ha rilevato che il decreto sicurezza approvato questa mattina non rispetta tutte le disposizioni vigenti in termini di copertura e di legislazione corrente di bilancio in quanto mancherebbero gli allegati delle coperture e chiede al governo di integrare la documentazione. .Continua a leggere

Il Senato approva il decreto Sicurezza - 5 grillini non votano. Salvini esulta : “Avanti 5 anni” : Il governo incassa la fiducia al Senato sul decreto sicurezza e immigrazione senza sorprese. A differenza dei timori interni alla maggioranza che hanno caratterizzato i giorni antecedenti al voto, l’aula di Palazzo Madama ha dato il via libera al maxi-emendamento del governo, sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto, con 163 voti...

Sicurezza - dall'asilo ai rimpatri le misure del decreto Salvini : ... includendo i 'presidi sanitari' le zone di particolare interessere turistico, le 'aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici spettacoli'. Previsto anche il Daspo per coloro che sono ...