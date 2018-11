Dl Genova | M5s | 10 dissidenti è bufala | 7 assenti giustificati

Passa al Senato il decreto Genova - Toninelli alza il pugno. Astensione di Forza Italia - 10 dissidenti M5s : Durissimo il confronto in aula in sede di dichiarazioni di voto. Le opposizioni insorgono quando il ministro esulta dopo l'approvazione. 'Ho gioito per i genovesi' spiega lui -

Dl Genova - chi sono i dieci senatori M5s che non hanno votato per il decreto. Capogruppo : “Grave su questo tema” : sono dieci i senatori del Movimento 5 stelle che non hanno partecipato al voto sul decreto Genova. Di questi, cinque hanno rivendicato la loro contrarietà sul provvedimento a causa del condono Ischia previsto dall’articolo 25. Gli altri cinque si sono giustificati dicendo che erano assenti per motivi di salute oppure non hanno dato motivazioni specifiche. Per il Capogruppo M5s Stefano Patuanelli è una decisione ...

Decreto Genova - è legge anche l’articolo sui fanghi in agricoltura. Ho una domanda per M5s : Con la conversione in legge del Decreto governativo per il disastro di Genova, è diventato legge anche l’articolo 41, quello, cioè, che, “per superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione” per l’agricoltura, ha elevato ampiamente, per numerose sostanze tipicamente industriali e pericolose, i limiti che la Cassazione nel 2017 aveva indicato: in primo luogo, gli idrocarburi dove da 50 mg/kg si ...

Sul decreto per Genova 10 senatori M5S e 8 Lega non hanno votato : Roma, 15 nov., askanews, - Dieci senatori del Movimento 5 Stelle e otto della Lega non hanno preso parte alla votazione del dl Genova oggi al Senato. Il provvedimento è passato definitivamente con 167 ...

Il decreto Genova è legge | Toninelli contestato per il pugno alzato | Dieci senatori M5s non hanno votato : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi è legge il decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Bagarre in Aula, Casellati richiama tutti: "più rispetto per i 43 morti"

Dl Genova - De Falco non vota (per sbaglio) : “Non avrei partecipato comunque. M5s smentisca voci sulle espulsioni” : Dopo essere stato segnalato ai probiviri sul decreto Sicurezza, il senatore M5s, Gregorio De Falco, era finito sotto accusa da parte del suo gruppo per il voto in commissione con cui aveva detto no al condono edilizio a Ischia. Lui si era difeso dalle accuse, arrivate pure da Di Maio, di votare contro per soldi: “Io fuori da M5S? Non so nulla”, aveva rivendicato. Poi, in Aula, sul decreto Genova alla fine non ha partecipato al ...

Dl Genova - Nugnes (M5S) pubblica i bonifici : “Ho sempre restituito i soldi e continuerò a farlo” : La senatrice pentastellata Paola Nugnes ha pubblicato le foto dei bonifici con le restituzioni, come risposta a chi ha voluto supporre ci fossero motivazioni di natura economica dietro il suo dissenso: "Come è brutto dover lasciare i temi e dover scendere a certi livelli di impoverimento del dibattito".Continua a leggere

Dl Genova - Renzi : “In nome del condono M5s e Forza Italia cancellano la parola onestà” : “In nome del condono a Ischia i 5 stelle, insieme a Forza Italia, cancellano la parola onestà, e legalità, dando una chance a chi vive di abusivismo”. Così il senatore Pd ed ex premier Matteo Renzi, nel corso delle dichiarazioni di voto al Senato sul decreto Genova. “La realtà vi sta presentando il conto: avete tradito le aspettative di Genova, avete tradito la vostra storia”, ha concluso. L'articolo Dl Genova, Renzi: ...

Decreto Genova - Matteo Renzi contro M5s e Lega : “Tengono in ostaggio una città per il consenso” : Matteo Renzi durante un'intervista a Il Secolo XIX commenta il Decreto Genova, una misura che approverebbe solamente dopo l'eliminazione delle norme su Ischia e sui fanghi. Una questione che, ha dichiarato, è stata strumentalizzata per mantenere i consensi e che il governo risolve grazie alla concessione del reddito di cittadinanza: "Si fermano i cantieri, gli operai vengono licenziati? Tanto gli diamo il reddito di cittadinanza. Questo è il ...

Dl Genova - crescono i dissidenti M5S : in 7 non partecipano al voto sul condono a Ischia : L'Aula del Senato ha reintrodotto il condono edilizio a Ischia, respingendo così l'emendamento all'articolo 25, presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato, lo stesso che ha fatto andare 'sotto' la maggioranza Lega-M5S in commissione Ambiente e Lavori pubblici. L'emendamento ha avuto 200 no, 75 sì e un astenuto.Continua a leggere

Decreto Genova - si allarga il numero degli 'ortodossi' nel M5s : Si allarga il gruppo dei senatori "ortodossi" del Movimento 5 Stelle sul Decreto Genova. Dopo l'approvazione dell'emendamento di FI che ha modificato la norma sul condono di Ischia martedì in ...

Dl Genova - De Falco : “Non sono un dissidente - sono coerente con gli ideali del M5S” : Il senatore Gregorio De Falco, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe a un passo dall'espulsione dal Movimento Cinque Stelle, di giustifica così: "Sento di buffe esternazioni, ma credo le sentenze debbano seguire non precedere le accuse. Io non sono affatto dissidente, ma coerente con le idealità del Movimento 5 Stelle".Continua a leggere

Dl Genova - nel M5s il caso De Falco. Buffagni : “Se non si trova - vada a casa”. Fattori : “Clima da terrorismo psicologico” : “Noi dobbiamo tenere in piedi i conti del Paese, non quelli della famiglia De Falco”. E ancora: “Chi ha deciso di anteporre i propri interessi a quelli del Paese dovrebbe tornarsene a casa“. Il day after della prima sconfitta parlamentare del governo M5s – Lega si apre con un solo uomo al centro della scena: il senatore Gregorio De Falco. Non potrebbe essere altrimenti visto che il capitano – noto alle ...

Dl Genova - Sibilia - M5S - : Chi ha cambiato idea se ne torni a casa-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse