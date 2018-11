Dl Genova | WWF | “Aumenta il deficit ambientale | sul condono a Ischia esposto alla Corte

meteoweb.eu

: RT @WWFitalia: Niente deroghe sull'ambiente. Il WWF chiede una modifica delle norme sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura e annuncia un e… - leonatre : RT @WWFitalia: Niente deroghe sull'ambiente. Il WWF chiede una modifica delle norme sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura e annuncia un e… - bioqualita_ : RT @WWFitalia: Niente deroghe sull'ambiente. Il WWF chiede una modifica delle norme sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura e annuncia un e… - giulianaornaghi : RT @FerroniFranco: Art. 41 Decreto #Genova su spargimento #fanghi depurazione @WWFitalia chiede una norma correttiva X limitare uso in #agr… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) “Con l’approvazione del decreto susenza le modifiche che erano state proposte aumenta ildel nostro Paese. Le aree naturalistiche di pregio e le nostre campagne, infatti, vengono ulteriormente messe a rischio dall’abusivismo e da sostanze inquinanti persistenti“: lo scrive in una nota WWF Italia. L’associazione ambientalista chiede al governo “di correggere subito le norme approvate questa mattina in Senato che, come segnalato in più occasioni, creano un danno all’ambiente (nel caso dei fanghi di depurazione ma anche degli abusi edilizi) e un dannocasse dello Stato (per l’evasione e l’elusione di chi vive nell’illegalità con l’abusivismo). In particolare per la parte che riguarda ill’associazione procederà a unProcura regionale delladei Conti.” Il WWF chiede, inoltre, “che ...