Dl Genova | oggi la votazione finale

Moggi : “Ancelotti bravo a Genova - ha imparato una lezione molto importante” : Luciano Moggi, ex direttore sportivo della Juventus, ha parlato di Ancelotti nel proprio editoriale sul quotidiano “Libero”. L’ex direttore ha parlato di Napoli e Ancelotti, raccontando un aneddoto sul tecnico azzurro: “Solitamente i campi pesanti danneggiano le squadre più tecniche. Sabato il Napoli, nel diluvio di Genova, ha dimostrato tutto il contrario e Ancelotti è […] L'articolo Moggi: “Ancelotti bravo a ...

Maltempo Liguria : tromba marina davanti la costa di Genova - disagi per la pioggia : Primi disagi per la nuova perturbazione che si e’ abbattuta su Genova. I vigili del fuoco stanno intervenendo soprattutto nella zona di Bolzaneto e San Quirico, ma anche sulla costa, per alberi pericolanti e allagamenti di magazzini e scantinati. Anche alcune strade del Ponente sono state invase dall’acqua del mare che, non trovando protezioni a fermarla dopo i danni della settimana scorsa, arriva sulle carreggiate con ...

Rinascente - oggi l'addio a Genova : ... non ha fatto cambiare idea ai vertici aziendali che hanno decretato salvo sorprese dell'ultimo minuto la chiusura di un'attività che sembrava un punto fermo nell'economia genovese. Un colpo per l'...

Maltempo - 9 morti per pioggia e vento : nella notte due vittime in Trentino-Alto Adige. Chiuso l’aeroporto di Genova : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 9 morti. Una donna inghiottita dalla piena del torrente Melandrio e un vigile del fuoco travolto da un albero caduto a San Martino in Badia sono le ultime vittime del vento e della pioggia battente. I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna a Dimaro, in provincia di Trento, poche ore dopo il decesso, avvenuto attorno all’1, di un vigile del fuoco volontario in ...

Allerta Meteo Liguria - il Comune ci ripensa : scuole chiuse a Genova oggi 30 ottobre : Il Comune di Genova ha deciso, poco prima dell’una di notte, di tenere le scuole chiuse oggi, martedì 30 ottobre, anche senza Allerta rossa, terminata a mezzanotte. La decisione, ufficializzata sul sito del Comune alle 01:10, è stata presa a causa degli ingenti danni provocati dal maltempo e per gli effetti del forte vento su Genova. L'articolo Allerta Meteo Liguria, il Comune ci ripensa: scuole chiuse a Genova oggi 30 ottobre sembra ...

Scuole chiuse oggi e domani : da Roma a Genova - l'elenco completo : A causa dell’ondata di maltempo, lunedì 29 ottobre (e in alcuni casi anche martedì 30 ottobre) le Scuole restano chiuse in...

Oggi le scuole sono chiuse per il brutto tempo a Roma - Genova - Venezia e altre città : Oggi, lunedì 29 ottobre, le scuole resteranno chiuse per il brutto tempo in molte regioni e città d’Italia: nella maggior parte della Liguria, compresa Genova; nella provincia di Pordenone e nelle zone montane del Friuli Venezia Giulia; nelle province di Belluno, Padova, The post Oggi le scuole sono chiuse per il brutto tempo a Roma, Genova, Venezia e altre città appeared first on Il Post.

MALTEMPO LIGURIA : ARPAL - DOMANI ALLERTA ROSSA/ Ultime notizie - scuole chiuse a Genova : pioggia e vento forte : MALTEMPO LIGURIA: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, ALLERTA arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:08:00 GMT)

Maltempo Liguria - pioggia e vento forte : danni a Genova - 430 mm di pioggia a Torriglia : In Liguria la preoccupazione per le avverse condizioni meteo riguarda principalmente domani sera, quando ci sara’ il passaggio vero e proprio del fronte perturbato, da ponente verso levante, preceduto dalla notte di oggi da temporali e piogge diffuse: “Bastera’ meno pioggia per provocare effetti al suolo anche repentini, sia per quanto riguarda i livelli dei torrenti, sia per la tenuta dei versanti“, spiega Arpal, ...

Pioggia incessante su Genova - fiumi monitorati in tutta la Liguria - raffiche di vento forte : L'allerta resta arancione sul capoluogo, nel savonese e nel levante. Interventi per frane e allagamenti. L'evoluzione della situazione determinerà anche le decisioni per la partita del Genoa alle 15 con l'Udinese

StraGenova - oggi la corsa del cuore : Dopo l’evento mezzi pubblici liberi per chi indossa le magliette ufficiali. Tutti i dettagli per partecipare alla manifestazione. La partenza alle 10

Genova - centinaia in piazza : «Liberate la Valpolcevera». Oggi arriva Toninelli : «Liberate la Valpolcevera». E' quanto si legge su uno degli striscioni principali portati in piazza questa mattina a Genova nel giorno in cui il ministro alle Infrastrutture...

Genova - centinaia in piazza : «Liberate la Valpocevera». Oggi arriva Toninelli : «Liberate la Valpolcevera». E' quanto si legge su uno degli striscioni principali portati in piazza questa mattina a Genova nel giorno in cui il ministro alle Infrastrutture...

Dl Genova - Conte : sindaco Bucci commissario - oggi firmo decreto : Assisi, 4 ott., askanews, - 'Permettetemi di rivolgere un pensiero ai genovesi e alla loro città, ferita dal tragico crollo del Ponte Morandi. Da quel giorno non abbiamo nemmeno per un minuto smesso ...