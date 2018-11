Dl Genova | il Senato osserva un minuto di silenzio dopo il sì al decreto

Dl Genova - chi sono i dieci senatori M5s che non hanno votato per il decreto. Capogruppo : “Grave su questo tema” : sono dieci i senatori del Movimento 5 stelle che non hanno partecipato al voto sul decreto Genova. Di questi, cinque hanno rivendicato la loro contrarietà sul provvedimento a causa del condono Ischia previsto dall’articolo 25. Gli altri cinque si sono giustificati dicendo che erano assenti per motivi di salute oppure non hanno dato motivazioni specifiche. Per il Capogruppo M5s Stefano Patuanelli è una decisione ...

Sul decreto per Genova 10 senatori M5S e 8 Lega non hanno votato : Roma, 15 nov., askanews, - Dieci senatori del Movimento 5 Stelle e otto della Lega non hanno preso parte alla votazione del dl Genova oggi al Senato. Il provvedimento è passato definitivamente con 167 ...

Il decreto Genova è legge | Toninelli contestato per il pugno alzato | Dieci senatori M5s non hanno votato : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi è legge il decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Bagarre in Aula, Casellati richiama tutti: "più rispetto per i 43 morti"

Dl Genova - Casellati riprende il Senato : “Rispetto per i morti - pesano sulle coscienze di tutti”. Poi minuto di silenzio : “I 43 morti di Genova pesano sulla coscienza di tutti, avrei desiderato un’Aula diversa”. Dopo la bagarre a Palazzo Madama, causata dall’esultanza del ministro Toninelli dopo l’approvazione che ha fatto insorgere le opposizioni, è stata la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a riprendere l’Aula, ammonendo i Senatori. “Vorrei accogliere la proposta del Senatore Andrea Marcucci di ...

bagarre nell'aula del Senato dopo l'approvazione del decreto Genova. Il motivo? L'esultanza del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha alzato il pugno ripetutamente come segno di giubilo. Così le opposizioni, Pd e Forza Italia su tutte, hanno protestato in modo vivace. Il capogruppo azzurro Anna Maria Bernini, ha attaccato il ministro: "Toninelli ha alzato il pugno durante l'approvazione.

