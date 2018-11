: A tre mesi dal crollo del #ponteMorandi, è legge il decreto su #Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvat… - Agenzia_Ansa : A tre mesi dal crollo del #ponteMorandi, è legge il decreto su #Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvat… - ilpost : Nel decreto Genova è stato inserito un nuovo condono - cocchi2a : RT @M5S_Baroni: #DecretoGenova è stato approvato al Senato L’Aula del Senato ha approvato il decreto Genova. Il testo è passato a Palazzo… -

Il Decretoal Senato con 167sì: è. Dopo il via libera, Toninelli alza il pugno in segno di vittoria. E scoppia la bagarre nell'emiciclo e la presidente Casellati sospende la seduta. Non era in aula il senatore M5S Gregorio De Falco quando il Dlè andato in votazione. Il senatore, intercettato fuori dall'aula, ha mostrato sorpresa alla notizia dell'avvenuta votazione: "Hanno votato? ma la seduta non era sospesa?" ha affermato correndo verso l'aula.(Di giovedì 15 novembre 2018)