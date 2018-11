Dl Genova è legge | Senato approva | 167 sì | 49 no

Il decreto Genova è legge : Toninelli agita il pugno in Aula - l'opposizione : "Indecente - dia il buon esempio" : Il decreto per Genova è legge. Il provvedimento, che contiene anche disposizioni su altre emergenze, è stato approvato a tre mesi dal crollo del ponte Morandi, che ha causato la morte di 43 persone.Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Il provvedimento era passato alla Camera il primo novembre, dopo una seduta notturna.Dopo il voto bagarre in Aula, la seduta è ...

Decreto Genova approvato al Senato : 167 sì. E’ legge : Il Senato ha approvato il Decreto Genova. Su 269 votanti, 167 hanno votato sì, 49 no, 53 si sono astenuti. Dopo la votazione l’Aula è esplosa in una specie di bolgia perché in particolare i gruppi di opposizione hanno protestato per l’atteggiamento del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, colpevole – secondo loro – di aver alzato un pugno durante la votazione. Un clima di tensione che ha portato anche a un duello ...

Ponte Morandi - 90 giorni dopo il ricordo dei morti. Sfollati : "Convertire in legge decreto Genova" : Alle 11.36 c'è stata la commemorazione delle 43 vittime e di quella data che sta segnando profondamente la vita e l'economia della città. È notizia di ieri una class action degli spedizionieri del ...

Dl Genova - Bucci : è necessario convertire il decreto in legge : Verona, 26 ott., askanews, - 'Nel decreto Genova, per quello che ne so io, gli emendamenti sono stati fatti, hanno inglobato tutte le richieste che abbiamo fatto noi, io ho partecipato alla stesura di ...

La voce della Politica Associazioni Ambientali su Decreto Genova. Art.41 si puo' inquinare per legge? : Con il Decreto-legge Genova , D.L. 109 del 28.9.2018, è stato inserito il controverso articolo 41 che innalza i limiti degli idrocarburi che possono essere smaltiti nei terreni. In sostanza il governo ...

Genova - emendamento al decreto legge : Autostrade esclusa dalla ricostruzione del ponte : Se l'emendamento dovesse passare, la gestione delle tratte interessate della A7 e A10 passerebbe da Autostrade al commissario straordinario

Decreto Genova - Giorgetti contesta il M5S : 'Non conoscono la legge' : Sulla manovra il metodo prevede 'prima l'intesa politica sugli strumenti, poi le cifre. Il problema non è un decimale in più o in meno'. Il vertice di venerdì ha segnato una svolta. Un profilo ...

Decreto Genova - l’ira di Giorgetti : “Non conoscono la legge” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio è soddisfatto per l’accordo su sicurezza e pensioni, ma è preoccupato per l’escalation del M5S contro il Tesoro e i pasticci sulla vicenda del Ponte

Decreto Genova - l'ira di Giorgetti : 'Non conoscono la legge' : La Lega e i tecnici del ministero dell'Economia avevano in tasca due piani sulle pensioni. Uno più costoso, l'altro minimalista. Con il consenso del M5S, 'Quando si tratta di spendere sono tutti d'...

Bozza Dl Genova : Commissario opera in deroga ogni legge : Il Commissario straordinario per Genova opererà "in deroga ad ogni disposizione di legge, fatto salvo il rispetto dei vincoli non derogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea". E' quanto ...

Ponte - Cdm : sì a dereto legge per Genova : 20.20 "Domani sarò a Genova a ricordare la triste ricorrenza, ma non torno a mani vuote, bensì con un decreto per consentire il ripristino delle condizioni di vita delle popolazioni locali". Così il premier Conte dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il dl emergenze: via libera ad aiuti e sconti fiscali per individui e imprese colpite dal crollo del Ponte Morandi. "C'è dialogo continuo con Toti e Bucci" (governatore Liguria e sindaco ...