Dl Genova | Casellati riprende il Senato | “Rispetto per i morti | pesano sulle coscienze di

Dl Genova - bagarre in Senato. Toninelli esulta con il pugno - le opposizioni insorgono e Casellati lo riprende : bagarre nell’aula del Senato dopo l’approvazione del decreto Genova. Il motivo? L’esultanza del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha alzato il pugno ripetutamente come segno di giubilo. Così le opposizioni, Pd e Forza Italia su tutte, hanno protestato in modo vivace. Il capogruppo azzurro Anna Maria Bernini, ha attaccato il ministro: “Toninelli ha alzato il pugno durante l’approvazione. Non venga ...

Ponte Genova - Casellati : "La parola d'ordine è tempestività" : "I cittadini vogliono solo normalità" "Non c'è nessun'altra richiesta da parte dei nostri cittadini che un ritorno alla normalità, perché qui la vita è cambiata"- ha aggiunto- "Anche il mondo del ...

Casellati : «Non aiutare bene Genova sarebbe un fallimento inaccettabile» : La presidente del Senato sarà oggi in città per le celebrazioni di Colombo: «Il ponte Morandi è una metafora del nostro Paese, non dobbiamo perdere nemmeno un minuto»

