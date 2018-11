Dl Genova | bagarre in Senato Toninelli esulta con il pugno | le opposizioni insorgono e

ilfattoquotidiano

: #DecretoGenova è legge, bagarre in Aula al #Senato dopo l'approvazione. #DeFalco non vota #ponteMorandi #Genova - Agenzia_Ansa : #DecretoGenova è legge, bagarre in Aula al #Senato dopo l'approvazione. #DeFalco non vota #ponteMorandi #Genova - freedomitalian : Decreto Genova, disco verde al Senato con 167 sì: è legge. Ma è bagarre per il pugno alzato di Toninelli - interrisnews : #DecretoGenova diventa legge, disordini in aula. #Toninelli esulta in aula per i genovesi -

(Di giovedì 15 novembre 2018)nell’aula deldopo l’approvazione del decreto. Il motivo? L’nza del ministro delle Infrastrutture Danilo, che ha alzato ilripetutamente come segno di giubilo. Così le, Pd e Forza Italia su tutte, hanno protestato in modo vivace. Il capogruppo azzurro Anna Maria Bernini, ha attaccato il ministro: “ha alzato ildurante l’approvazione. Non venga più in quest’aula ad alzare i pugni! Non glielo permetteremo”. A riprendere il ministro, dopo aver sospeso l’Aula, la stessa presidente del, Elisabetta Alberti Casellati: “Mi dicono cheavrebbe gesticolato in modo non molto commendevole per un ministro e io devo necessariamente riprendere certi atteggiamenti” L'articolo Dlincon il, le...